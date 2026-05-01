Лавовый купол становится все больше: вулканы готовятся к новым выбросам пепла на Камчатке

Специалисты KVERT продолжают круглосуточный мониторинг активных вулканов Камчатки и Курильских островов. По данным на 1 мая 2026 года, сразу три вулкана представляют потенциальную опасность для авиации. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Самый тревожный из них - Шивелуч: ему присвоен оранжевый авиационный цветовой код. Это означает, что эксплозивно-экструзивное извержение продолжается, и в любое время возможны выбросы пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря.

Ученые фиксируют мощную парогазовую активность на всех трех вулканах. На Шивелуче в северной части лавового купола продолжает расти новый блок лавы, а спутники всю неделю наблюдали там термальную аномалию.

«Продолжение эксплозивно-экструзивного извержения вулкана. Эксплозии с выносом пепла до 12 км над уровнем моря. возможны в любое время. Аэрозольные и пепловые облака могут представлять опасность для полетов по международным и местным авиалиниям», - сообщили специалисты KVERT.

Вулкан Безымянный, которому присвоили желтый код, тоже извергается, но менее опасно: его пепловые облака угрожают в основном местным авиалиниям. Аналогичная ситуация и с вулканом Крашенинникова: там лавовые потоки стекают по восточным склонам, и не исключены выбросы пепла до шести километров.

