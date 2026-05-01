Дальний Восток
Дальний Восток
Дальний Восток
Происшествия1 мая 2026 6:26

Лавовый купол становится все больше: вулканы готовятся к новым выбросам пепла на Камчатке

Выбросы пепла до 12 километров из вулкана Шивелуч ожидаются на Камчатке
Алина БОНДАРЕНКО
Сразу три вулкана представляют потенциальную опасность для авиации

Сразу три вулкана представляют потенциальную опасность для авиации

Специалисты KVERT продолжают круглосуточный мониторинг активных вулканов Камчатки и Курильских островов. По данным на 1 мая 2026 года, сразу три вулкана представляют потенциальную опасность для авиации. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Самый тревожный из них - Шивелуч: ему присвоен оранжевый авиационный цветовой код. Это означает, что эксплозивно-экструзивное извержение продолжается, и в любое время возможны выбросы пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря.

Ученые фиксируют мощную парогазовую активность на всех трех вулканах. На Шивелуче в северной части лавового купола продолжает расти новый блок лавы, а спутники всю неделю наблюдали там термальную аномалию.

«Продолжение эксплозивно-экструзивного извержения вулкана. Эксплозии с выносом пепла до 12 км над уровнем моря. возможны в любое время. Аэрозольные и пепловые облака могут представлять опасность для полетов по международным и местным авиалиниям», - сообщили специалисты KVERT.

Вулкан Безымянный, которому присвоили желтый код, тоже извергается, но менее опасно: его пепловые облака угрожают в основном местным авиалиниям. Аналогичная ситуация и с вулканом Крашенинникова: там лавовые потоки стекают по восточным склонам, и не исключены выбросы пепла до шести километров.

