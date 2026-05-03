Жители Сахалина привыкли к тому, что море щедро делится с ними дарами. Выйти на пляж после циклона и собрать свежую рыбу прямо с песка – обычное дело. Но на этот раз природа подкинула людям неприятный сюрприз. Рыбаки показали видео, снятое на побережье острова. Из моря на сушу выбросило немало селедки. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

На кадрах автор запечатлел побережье села Стародубское. По следам от воды на песке при этом видно, что шторм случился минувшей ночью. Бурлящие волны били о берег, а к утру отступили, оставив на мокрой земле разбросанную рыбу. По словам автора видео, особи сельди, выброшенные на берег – довольно крупные.

Обычно при таком раскладе люди бегут за ведрами и пакетами, чтобы набрать рыбы на ужин или засолку. Островитяне знают, что непогода часто приносит с собой бесплатный и богатый улов. Но в этот раз привычной суеты и толпы с мешками у воды нет.

Мужчина с камерой идет по берегу, разглядывая последствия стихии. Под его ногами лежат тушки. Но отчего-то селедку эту есть нельзя. Она несвежая. Забирать рыбу домой никто не спешит, берег пустует. Мужчина показал, что рыба валяется прямо в деревне.

«Валяется сельдь, но она несвежая. Можно в огород, наверное. Ну, в общем, прямо в деревне. Там вон ковш, там Прямки, так называемые», – прокомментировал автор видео.

Крупные рыбины теперь просто лежат на берегу. Употреблять их в пищу нельзя, поэтому местным жителям остается только пустить этот улов на удобрение для огородов.

