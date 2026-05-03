Жестокий обман раскрыла дочь, но было поздно: как мошенники несколько дней держали в страхе жительницу Приморья и забирали у нее миллионы

Злоумышленники несколько дней держали пенсионерку на связи Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

В Хорольском округе Приморского края 78-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Пенсионерке позвонили на стационарный телефон и представились сотрудником военной прокуратуры. Лжепрокурор заявил, что будто бы от имени женщины уже оформлена доверенность на перевод средств в недружественную страну, и все сбережения нужно срочно снять со счета и передать для «декларирования» специальному сотруднику. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Доверчивая женщина выполнила все требования и через несколько дней обналичила накопления.

Злоумышленники несколько дней держали пенсионерку на связи и в итоге убедили ее передать курьеру два миллиона рублей. Только после этого женщина позвонила дочери и рассказала о случившемся, а та сразу объяснила матери, что ее обманули.

«После этого потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. В следственном подразделении завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество в особо крупном размере"», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудники уголовного розыска сумели вычислить курьера – ею оказалась 20-летняя жительница Челябинской области. Девушку задержали в Кирове и доставили в линейный отдел полиции. Сейчас она находится под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Решали конфликты оружием и «ставили на счетчик» бизнесменов: в Приморье арестовали участников банды 90-х, которая держала с страхе курорт Ливадию

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.