Новостройки проверяет молодежь: во Владивостоке впервые реализуют общественный проект «Студнадзор»

Первый десант «Студнадзора» высадился на улице Кизлярской. Фото: администрация Владивостока

Пусть эти парни и девушки еще только учатся на первом курсе ДВФУ, но они уже могут стать серьезным ресурсом для выявления проблем в городском строительстве.

По инициативе администрации Владивостока, Дальневосточного федерального университета и ассоциации «Альянс строителей Приморья» впервые запущен общественный проект «Студнадзор». Студентам строительного направления предстоит проинспектировать более 70 новостроек города. Точнее, они проверят, как соблюдаются нормы благоустройства стройплощадок. Сам объект, конечно, студентам посещать еще рано.

Старт проекту дали в субботу, 2 мая, в стенах Дальневосточного федерального университета.

Будущим строителям предстоит провести мониторинг более 70-ти новостроек города. Фото: администрация Владивостока

ЧЕК-ЛИСТ КАК РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

Первым адресом, который посетил «Студнадзор», стала новостройка на улице Кизлярской. Предварительно ребята получили чек-лист – документ, которым руководствовались в ходе мониторинга стройплощадки. Каждый из студентов облачился в строительный жилет. Техника безопасности превыше всего.

Чек-лист разработали в администрации города, опираясь на Правила благоустройства Владивостока. Этот своего рода документ ребята заполняют после каждого посещения объекта. К примеру, им нужно посмотреть, соответствует ли ограждение стройплощадки действующим нормам, имеются ли паспорт объекта, мойка колес спецтехники, нет ли каких-либо нарушений, влияющих на инфраструктуру в районе.

«Интересный проект. Думаю, очень важно, чтобы застройщики соблюдали все действующие правила и были открыты для людей. Хотелось бы увидеть больше социально ответственных примеров строительства. При выявлении нарушений, надеюсь, они будут устранены», – поделился участник проекта студент ДВФУ Егор Елфимов.

Будущие строители очень ответственно отнеслись к возложенной на них задаче. Они внимательно осматривали территорию. Фиксировали дефекты. К примеру, обнаружили некачественные стыковки секций забора. Более того, ребята подготовили свои пожелания для администрации Владивостока.

Группа внимательно изучает соответствие забора установленным нормам. Фото: администрация Владивостока

«Нам хотелось бы не ограничиваться взглядом со стороны, так скажем, а глубже вникнуть в ход строительства. Можно создать больше студенческих групп, объединить их. Пусть группа досконально изучает, к примеру, пять объектов. Уверен, наши выводы будут полезны для застройщиков. Их открытость повышает доверие горожан к строительным компаниям. Люди, потенциальные покупатели жилья в новостройках, будут видеть, что компании ответственно подходят к делу. Как итог – Владивосток станет красивее и комфортнее», – поделился мнением Егор Елфимов.

ЗАКРЕПИТЬ ТЕОРИЮ НА ПРАКТИКЕ

Директор «Альянса строителей Приморья» Матвей Савичев отметил важное значение подобных мероприятий для студентов, застройщиков и Владивостока в целом.

«Теперь наши студенты-строители первого курса будут инспектировать состояние новостроек, жилых комплексов по всему городу. Причем мониторинг каждой новостройки пройдет не менее трех раз. Проверки позволят выявить недочеты, на которые стоит обратить внимание», – считает Матвей Савичев.

Он уверен, что такая практика поможет молодежи закрепить теоретические знания, полученные в аудиториях университета.

«Подобные события студенты запомнят надолго. Практические навыки пригодятся и в течение всего обучения, и после в профессиональной деятельности. Для застройщиков это также будет полезно. Нет цели кого-то наказать, оштрафовать. Главная задача в том, чтобы новостройки Владивостока на стадии возведения не вызвали негативных эмоций у горожан. Нередко можно видеть неухоженную. загрязненную строительную площадку. В итоге эту грязь развозят КамАЗы, ветер разносит мусор по округе. Так быть не должно», – уверен директор «Альянса строителей Приморья».

Для объективной оценки каждый объект посетят несколько групп студентов. По итогам будет сформирован общий рейтинг застройщиков.

Студенты с интересом погрузились в новое для себя дело. Фото: администрация Владивостока

ФОРМИРУЕМ РЕЙТИНГ ЗАСТРОЙЩИКОВ

По словам заместителя начальника управления градостроительства Руслана Васькина, для администрации Владивостока проект «Студнадзор», безусловно, важен.

«Мы сможем получить существенный объем данных о фактическом состоянии строительных площадок. По итогам мониторинга проведем работу с застройщиками, чьи строительные площадки не соответствуют каким-то нормам. При выявлении замечаний будут организованы более детальные проверки административными комиссиями и Приморской региональной инспекцией строительного надзора», – поделился Руслан Васькин.

Для студентов такая практика станет прекрасным способом знакомства с будущей профессией.

«Уже сейчас видно, с каким интересом ребята погрузились в новый проект. Это замечательно, поскольку в администрации Владивостока нацелены на привлечение молодых специалистов в строительную отрасль», – считает заместитель начальника управления градостроительства.

Планируется, что проект «Студнадзор» станет своего рода соревнованием.

«Будут выявлены первые три лучшие новостройки. На День строителя компании наградят. Это подстегнет других застройщиков стремиться к более высокому уровню работ. Таким образом мы формируем своеобразный рейтинг застройщиков», – считают в администрации Владивостока.

Отметим, Владивосток является одним из лидеров по темпам жилищного строительства в России. Так, в прошлом году в городе было сдано 618 тысяч квадратных метров жилья. По плану на этот год ожидается ввести в эксплуатацию еще 750 тысяч квадратных метров.

