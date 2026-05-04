В парадных расчетах – только первоклашки.

На один день, 3 мая, главная площадь Владивостока стала эпицентром самого трогательного и искреннего патриотического мероприятия. В параде «Правнуки Победы» участвуют исключительно приморские первоклашки, которые представляют различные рода войск.

Ритм параду задали барабанщики Уссурийского суворовского военного училища

Мотострелки, танкисты, ракетчики, артиллеристы, пограничники, моряки, пехотинцы, медики, облаченные в миниатюрное обмундирование, вызывали неизменные улыбки горожан. Оружие в руках маленьких солдат бутафорское, но отношение к происходящему по-настоящему ответственное. Малыши понимают: это не игра. С серьезным выражением лица они старательно чеканили шаг во время прохождения парадными расчетами.

В ОДНОМ СТРОЮ ДЕТИ ИЗ ТРЕХ СТРАН

Международный парад «Правнуки Победы», приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит уже во второй раз. В нем приняли участие дети из 31 муниципалитета Приморского края, а также ребята из Китайской Народной Республики и Лаосской Народно-Демократической Республики, это воспитанники Уссурийского суворовского училища. Всего по центральной площади города прошли полторы тысячи школьников.

Пусть автоматы игрушечные, но настрой серьезный.

Пусть парад и детский, но соблюдены все каноны важного мероприятия, которое проводится в знак памяти и уважения к Великой Победе.

Уже по традиции, парад открыла рота барабанщиков Уссурийского суворовского военного училища. На площадь вынесли государственный флаг, знамя Победы, макеты штандартов фронтов Великой Отечественной войны. Далее торжественным строем прошествовали юные участники парада. Колонны возглавляли действующие военнослужащие.

Впервые в параде участвовали школьники из Китая.

Кстати, делегация школьников из Китая впервые участвовала в параде «Правнуки Победы». Ребята приехали из города Иу, пробудут во Владивостоке около двух недель. Для них приготовили культурно-познавательную программу: поход по музеям, посещение театров, морские прогулки и прогулки по знаковым местам Владивостока. В прошлом году к участию в параде приглашали детей из Корейской Народно-Демократической Республики.

«ПОДБОРОДОК ВЫШЕ. РУКИ ПО ШВАМ»

В течение нескольких месяцев приморские первоклашки штудировали военную науку. Под руководством действующих военнослужащих, многие из которых участники СВО, дети отрабатывали элементы строевой подготовки, равнение в строю, слаженность движения в составе парадных расчетов.

По стойке «Смирно!» стоять умеем.

Многочисленных зрителей парада восхищали выдержка и дисциплинированность маленьких военных. На генеральной репетиции, которая прошла непосредственно перед началом парада, наставники давали последние советы. Никто не миндальничал с участниками парада, скидка на возраст не полагалась. «Стоим смирно. Не вертимся. Голову держим ровно. Руки по швам. Подбородок выше», – проносилось над парадными расчетами.

Каждый по-своему мотивировал малышню на успешное прохождение колонной.

«Хорошо промаршируете сейчас, а потом еще раз, то есть два раза, и вам за это разрешат оставить медали. Это важная награда от губернатора Приморья. У каждой медали есть удостоверение. У ваших родителей такой медали нет, а у вас будет. Всем все ясно?» – напутствовал воспитанников их командир с погонами старшего лейтенанта.

Конечно, офицер немного лукавил. Никто медали у ребят отбирать не собирался. Но что не сделаешь, чтобы вселить боевой дух в маленьких «вояк».

Юные делегаты из китайского города Иу старались изо всех сил.

ДВА ГОДА ЖДАЛА ПАРАДА

Безусловно, патриотическому воспитанию детей в крае уделяется большое внимание. Но парад «Правнуки Победы» стал особым событием.

«Мы представляем ракетные войска. У детей не сразу получалось ходить строем. Они же еще маленькие, трудно сконцентрироваться. Но когда мы начали крепить на их кители георгиевские ленточки и медали, они поняли, что это все очень серьезно», – рассказала «Комсомолке» советник директора по воспитанию школы села Золотая Долина Партизанского муниципального округа Светлана Кабаева.

Юные санитарки готовы спасать раненых.

Алиса Коваленко из Уссурийска два года с нетерпением ждала, когда повзрослеет и сможет поучаствовать в параде.

«Папа Алисы – участник специальной военной операции, и ее прадеды были участниками Великой Отечественной войны. Дочь буквально рвалась на репетиции. Кстати, своего наставника дети называли «наш генерал». Со стороны детский строй выглядит трогательно. Но за этой красивой картинкой стоит большой труд. Дети тренировались в течение двух месяцев несколько раз в неделю не менее часа», – поделилась мама Алисы Коваленко.

Парад объединил полторы тысячи школьников со всего Приморья.

Кстати, детский парад «Правнуки Победы» придумали именно у нас, в Приморье. Ни в одном другом городе страны его не проводят.

«Пока не проводят. Но я обязательно расскажу об этом своим коллегам, когда вернусь в Москву. Уверен, инициатива должна стать примером для других регионов России», – рассказал председатель Госдумы РФ Владислав Даванков, который тоже посетил парад.

