Владивосток моют вручную и круглые сутки: горожанам рассказали, как приводят улицы в порядок в преддверии летнего сезона

Ответственные за чистоту города работают круглые сутки. Фото: администрация Владивостока

Владивосток в буквальном, а не метафорическом смысле отмывают. «Генеральная» уборка просто необходима после зимы. Рачительные хозяйки сейчас моют окна в своих квартирах, освобождают от лишних вещей, которые не прибавляют уюта. Во Владивостоке идет практически тот же процесс «очищения». Только масштабы куда серьезнее. О том, как наводят блеск на улицах Владивостока, рассказала руководитель МБУ «Содержание городских территорий» Елена Кузнецова.

Руководитель МБУ «Содержание городских территорий» Елена Кузнецова. Фото: администрация Владивостока

– Большая уборка идет полным ходом. Горожане это видят. Какой фронт работ? Какие силы задействованы?

«Мы живем по собственному календарю. Для нас существуют не четыре времени года, а два – зима и лето. Главная задача при переходе от холодов к теплу – помывка. Моем все – леера, дорожное полотно, тротуары, остановочные павильоны, бордюры. Весной на дороге скапливаются остатки противогололедной смеси. Все это нужно убрать максимально быстро, чтобы уменьшить количество пыли.

Дворники убирают мусор вручную. Фото: администрация Владивостока

Важно отметить, уборка ведется вручную. Сейчас задействовано 160 человек, которые работают по двухсменному графику, то есть выходят и в день, и в ночь. Наш фронт работ – весь город. Отдельная важна часть – "Арбат" и площадь Семеновская. Этим территориям устраиваем "душ" практически ежедневно. Не поверите, пятна на плитке остаются даже от пролитой газировки. Мы все отмываем. Эти места популярны у горожан и гостей Владивостока, людей за день проходит очень много»

– Город моют с шампунем?

«Верно. Используем специальный дорожный шампунь, который позволяет более эффективно бороться с загрязнениями. Никаких вредных примесей средство не содержит.

Добавлю про отдельный «фронт работ» – объездную трассу "Седанка – Патрокл". Ее протяженность 13 километров, но наши сотрудники проходят трассу туда и обратно по обеим сторонам, так что выходит больше 40 километров. Вручную с таким объемом справиться сложно, поэтому работаем механизированно. Задействованы две поливомоечные машины, которые очищают дорожную "одежду", размягчают слежавшийся смет, то есть пыль, мусор, остатки противогололедных реагентов. Трактор со специальным навесным оборудованием – щеткой сметает мусор. Финальный штрих – пылесос».

Освобождать город от автохлама – тоже задача сотрудников «СГТ». Фото: администрация Владивостока

– Подсчитывали, сколько тонн мусора вывозят с улиц Владивостока за сезон уборки?

«В целом, за 2025-й вывезено порядка 21 000 тонн мусора. В этом году уже 6 000 тонн. Это то, что собирается с обочин, в мешках на остановочных павильонах. К сожалению, цифра у нас примерно одинаковая из года в год».

– Что можно сделать, чтобы снизить показатель?

«Только одно – повысить культуру горожан. Если люди перестанут выбрасывать салфетки-пакеты из окон машин, если будут выносить мусорные мешки на контейнерные площадки, а не на остановки или обочины, только тогда город станет чище. Можно иметь армию дворников. Они смогут справиться с завалами мусора, но не смогут повлиять на человеческую сознательность. Хочется еще раз повторить: все эти тонны мусора люди убирают вручную. Сами грузят мешки в самосвал. Это тяжелый труд, и его надо уважать».

– Кстати, про мешки с мусором. Некоторые владивостокцы возмущаются, что они подолгу стоят вдоль дорог. Некрасиво, неэстетично. Городской субботник давно прошел. Что скажете?

«Субботники, двухмесячник чистоты – это очень правильные мероприятия. Но у нас все-таки есть разграничения. Зона ответственности "СГТ" – тротуары, дороги, остановочные комплексы. Мы используем голубые пакет. За черные мешки в ответе управляющие компании, ТСЖ, либо мусор в них собрали сами жители. Безусловно, мы готовы собрать с обочин и эти мешки. Встраиваем этот момент в ежедневный план работ. Процесс идет постепенно, невозможно отодвинуть в сторону основные задачи и бросить все силы на уборку мешков, которые обязаны вывезти на полигон другие люди».

Нанесение разметки – это фактически ювелирная работа. Фото: администрация Владивостока

– Предлагаю поговорить про сомнительные украшения города – граффити. Из года в год муниципальные рабочие удаляют их со стен зданий, лавочек и других поверхностей. Давайте еще раз объясним художникам-хулиганам, какой урон они наносят городскому имуществу? Как происходит процесс восстановления объектов?

«Граффити – это настоящая головная боль. У нас есть специальные средства, которые помогают свести надписи. Но как бы не старались наши рабочие, на мраморе, граните все равно остаются неэстетичные пятна. Повторюсь, все делается вручную. Процесс отнимает много времени и сил. Сейчас мы полностью обновляем входные группы центральных пешеходных переходов. Красим валиками. А тут появляется подросток с баллончиком краски – и многодневный труд сводится практически к нулю. Мы постоянно боремся с авторскими творениями, но граффитчики даже на небольшом кусочке пространства умудряются оставить свой "автограф"».

– В других городах любителям граффити выделяют специальные пространства. В администрации Владивостока рассматривают такой вариант?

«Безусловно, мы перенимаем такой опыт. В прошлом году полем детальности граффитчиков стал пешеходный переход на Океанском проспекте. Но опять же речь в большей степени про культуру горожан. Мы стараемся на благо города: красим, убираем, моем, обновляем. К сожалению, далеко не все ценят этот труд. Многие не понимают, что сделать Владивосток еще красивее, чище, приветливее можно только совместными усилиями».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.