Бизнесмены Владивостока могут громко заявить о себе

Это отличная площадка для обмена опытом. Фото: Марина СМИРНОВА.

В дальневосточной столице проходит прием заявок на участие в ежегодном конкурсе «Предприниматель года» (18+). У мероприятия богатая история, ведь уже 17 лет оно служит важной площадкой для поддержки и развития местного предпринимательства. Конкурс предоставляет бизнесменам уникальную возможность продемонстрировать свои достижения, обменяться опытом с коллегами и получить общественное признание.

В этом году конкурс пройдет в семи различных номинациях, каждая из которых отражает ключевые направления предпринимательской деятельности. Участники смогут побороться за звание «Лучшей женщины-предпринимателя», а также «Лучшего предпринимателя в сфере цифровых и телекоммуникационных технологий». Среди других номинаций выделяются «Лучший предприниматель в сфере розничной торговли», «Лучший предприниматель в сфере индустрии гостеприимства», «Лучший предприниматель в сфере услуг для населения», «Самозанятый года» и «Лучший предприниматель – ветеран СВО». Победителей определит конкурсная комиссия, в состав которой входят лидеры бизнес-сообществ и общественных объединений, представители мэрии.

Заместитель главы администрации Владивостока Екатерина Сиволовская подчеркнула важность этого конкурса, сказав, что он не только позволяет отметить достижения бизнеса, но и является важным инструментом для развития предпринимательской среды в городе. С каждым годом уровень участников растет, появляются новые идеи и направления. Конкурс охватывает широкий спектр сфер – от цифровых технологий до услуг для населения. Специалист призвала всех представителей бизнеса активно участвовать, делиться своими успехами и становиться примером для других.

Подать заявки могут малые и средние предприниматели, а также самозанятые жители Владивостока, которые зарегистрированы и ведут свою деятельность на территории города. Конкурс «Предприниматель года – 2026» предоставляет уникальную возможность для бизнесменов Владивостока проявить свои таланты и достижения. Участие в таком мероприятии может стать значимым этапом в карьере любого предпринимателя, открывая новые горизонты для дальнейшего роста и развития.

Для участия необходимо заполнить специальную анкету по ссылке. Все подробности об условиях участия можно найти на официальном сайте конкурса.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (423) 260-68-03, 260-69-26, 260-69-07. Также доступна электронная почта: crp_vl@list.ru, на которую можно направлять вопросы и запросы.

