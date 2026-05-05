Слезы в глазах и дрожь в голосе: уникальный сборник стихов приморских поэтов и участников СВО представили во Владивостоке

На презентацию книги приехали жители из разных уголков Приморья. Фото: Ирина ФАСОВА.

В Приморской краевой филармонии состоялась презентация издания «Путеводная звезда», посвященного женскому подвигу. В зале собрались авторы стихов - приморские поэты и участники специальной военной операции. Подробнее – в материале ««Комсомольская правда»-Владивосток».

Книгу представляли общественный деятель, меценат Ирина Герасименко (на фото слева). Фото: Ирина ФАСОВА.

Книгу представляли общественный деятель, меценат Ирина Герасименко, региональный координатор «Женского движения Единой России» Татьяна Заболотная, руководитель местного отделения ПРО ВОД «Матери России» в г. Партизанск Ольга Протасова.

Мероприятие посетил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Встреча началась с высокой эмоциональной ноты. Солистка филармонии, финалистка шоу «Голос», участница агитбригады «Позывной «Культура»» Валерия Ахатова исполнила песню на стихи Роберта Рождественского из фильма «Особо важное задание» (1980 год). После начала специальной военной операции произведение адаптировали, посвятив его женам и матерям героям боевых действий.

«Эта песня вошла в сборник, который мы сегодня презентуем. Предлагаю порассуждать о путеводной звезде в жизни каждого человека, каждого мужчины, воина», - обратилась к собравшимся заместитель председателя правительства Приморского края, министр культуры и архивного дела Елена Бронникова.

Она отметила, что Герасименко подарили жизнь не одному сборнику. Она не только финансировала издание «Путеводной звезды», но и принимала непосредственное участие в разработке концепции, макета книги, отборе произведений.

Поэты читали свои стихотворения. Фото: Ирина ФАСОВА.

Ирина Валерьевна рассказала, что главным критерием при отборе стихотворений стал личный подход, женское восприятие.

«Предыдущий сборник мы делали в преддверии юбилея Великой Победы. В него вошли классические произведения военных и послевоенных лет, а также стихи наших современников - ребят, которые сегодня героически защищают нашу Родины. Тогда пришла мысль, что за каждым подвигом стоит женщина, которая согревает своей любовью, хранит домашний очаг. Подвиг - это служение своим близким, родным. Так родилась идея создания сборника «Путеводная звезда». Потому что каждая женщина - это чья-то звезда», - поделилась Герасименко.

Равнодушных в зале не было. Фото: Ирина ФАСОВА.

Она призналась, что каждое из стихотворений очень трогательное, читая их невозможно оставаться равнодушным. Больше всего ее поразила «Молитва матери». Ирина Герасименко была уверенна, что ее написал взрослый человек. Оказалось, что автор строк – молодая многодетная мама Светлана Ахмадеева. Она тоже находилась в зале. Светлану пригласили на сцену и попросили прочитать свое стихотворение. Реакцией были аплодисменты и слезы в глазах зрителей.

