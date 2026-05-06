Таких книг осталось меньше ста: житель Приморья украл редчайший 144-летний псалтири и пытался продать за миллион

В Дальнегорске местный житель пустил к себе пожить знакомого, которому нужно было пройти медицинскую комиссию. Однако гость воспользовался ситуацией и тайно вынес из квартиры старинную книгу, чтобы затем выставить ее на продажу. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В сентябре 2025 года мужчина попросил у приятеля ключи от дома на время врачебных осмотров. Квартирант знал, что в помещении хранится антикварное издание. В начале октября после распития спиртного он решил забрать вещь. Вместе с фолиантом приморец уехал к себе домой, а затем разместил в интернете объявление о продаже, оценив редкость ровно в миллион рублей.

Вскоре владелец позвонил знакомому и попросил вернуть имущество, но тот отрицал причастность к пропаже. Спустя несколько дней к продавцу пришли полицейские. Они забрали книгу, после чего мужчина полностью признал вину. Для точной оценку специалисты тщательно изучили изъятое.

«Объект исследования является оригинальным изданием псалтири, изданной в 1881 году в типографии при Московской единоверческой Свято-Троицкой введенской церкви. Книга имеет возраст 144 года и относится к старообрядческой религиозной литературе. Проведенный анализ выявил 2148 экземпляров псалтири, из которых менее 100 сохранившихся относятся к изданию 1881 года, что относит образец к редким книгам», – рассказали в пресс-службе судов Приморского края.

По закону предметы религиозных культов различных конфессий, созданные до 1900 года и дошедшие до нас в количестве менее тысячи штук, автоматически признаются культурными ценностями особого исторического значения. Учитывая все обстоятельства дела и личность подсудимого, суд признал его виновным по статье о хищении предметов, имеющих особую ценность.

Мужчине назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.

