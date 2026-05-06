«Восстанавливаю по минутам то, что было на Эльбрусе»: как приморская спортсменка на пятом месяце беременности покорила одну из самых «капризных» гор мира

Анастасия (справа) прошла сложную дистанцию «вертикалки» за 1:09:09 Фото: Предоставлено героем публикации.

На Эльбрусе с 5 по 7 мая проходит 17-й фестиваль экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race. Это одна из самых престижных и культовых гонок в России, на которую собираются сильнейшие скайраннеры (бег по горам).

Нынешний фестиваль собрал более 200 человек из разных регионов России. Не могла пропустить соревнования и Анастасия Рубцова из Владивостока несмотря на то, что она находится на пятом месяце беременности. Подробнее - в материале «КП» - Владивосток».

5 мая состоялся «Вертикальный километр» - этап Кубка России по скайраннингу. Дистанция от станции Азау (2450 метров над уровнем моря) до станции «Мир» (3450 метров) всего один километр по вертикали, но спортсменам нужно было уложиться в два часа. Кстати, Эльбрус считается одной из самых «капризных» гор мира. Она славится резкими перепадами температур и резкими порывами ветра.

Корреспондент «Комсомолки» созвонился с Рубцовой буквально через несколько часов после окончания гонки.

- Настя, как вас муж отпустил на соревнования?

«Не было такого разговора: пущу – не пущу. Я сама перед собой не смогла устоять. Я же себе не враг, понимаю все риски. Решила поучаствовать не ради какой-то славы или результатов, а ради своего удовольствия. Вы знаете, я такая счастливая. Это же дорогого стоит, что тело, здоровье позволяют на таком сроке беременности участвовать в соревнованиях наравне со всеми», - призналась спортсменка.

- Как реагировали другие спортсмены на соперницу в интересном положении?

«Особого изумления в глазах не было. Люди, скорее, радовались за меня», - объясняет Настя.

Анастасию Рубцову по праву называют королевой российского скайраннинга. Она пятикратная чемпионка России и мастер спорта. За ее плечами победы на этапах мировой серии Skyrunner World Series в Мексике и Турции, «серебро» в самой высокогорной гонке планеты в чилийских Андах. Два года назад Анастасия заняла первое место в кубке мира по скайраннингу, который прошел в Испании. Она обогнала 649 лучших спортсменов мира, став первой россиянкой, сумевшей добиться такого достижения.

Обычно Анастасию на соревнованиях поддерживают ее дочки. Кире сейчас семь лет, Злате шесть.

«В этот раз девочки не смогли поехать. Слишком много привязок образовалось - кружки, концерты, соревнования, школа. Они с нетерпением ждут меня дома. Во Владивосток вернусь 9 мая», - рассказала бегунья по горам.

- Как отдыхаете после соревнований?

«Уже два раза поела. Лежу кверху пузиком. Восстанавливаю по минутам то, что было утром на Эльбрусе и радуюсь», - Настя явно улыбается при этих словах.

Она не прекращает поддерживающие тренировки, чтобы как можно скорее вернуться в спорт.

Кстати, в 2022 году Настя участвовала в фестивале Red Fox Elbrus Race — 2022, будучи в декретном отпуске. Анастасия уверена, пока есть силы и желание, ничто не сможет препятствовать в покорении новых вершин.

