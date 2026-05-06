Ложные «спецслужбы» втянули парня в тайную операцию Фото: УМВД России по Владивостоку

Во Владивостоке предотвратили преступление в квартире на улице Авроровской. Там задержали молодого человека, который пришел за чужими деньгами и открыл огонь по сотрудникам патрульно-постовой службы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

21-летнему жителю Хабаровского края позвонили лжесотрудники спецслужб. Они рассказали парню, что он перевел деньги на счет ВСУ и теперь стал главным подозреваемым в терроризме. Чтобы смягчить наказание, ему предложили стать тайным агентом.

УМВД России по Владивостоку Парень под диктовку «кураторов» вскрывал чужой сейф с драгоценностями

Молодой человек согласился. Мошенники перевели ему деньги, на которые он прилетел в дальневосточную столицу. На месте он купил строительные инструменты: болгарку, лом и кувалду. Кураторы дали ему адрес на улице Авроровской, рассказав, что там живет опасный преступник, а в его сейфе лежат важные улики.

Выбор аферистов пал на эту квартиру не случайно. Оказалось, что мошенники параллельно успели обработать не только молодого человека, но и 16-летнюю дочь хозяев квартиры. Девушку по телефону запугали некой оформленной на нее доверенностью и велели организовать тайный визит «спецподразделения» для ее аннулирования. Школьница знала, что отец на работе, и всячески пыталась придумать, как не пустить маму домой раньше времени. Возле дома она встретилась с приехавшим парнем и послушно передала ему ключи от двери.

План кураторов сорвала бдительная хозяйка квартиры. Вернувшись домой, женщина открыла замок, увидела в прихожей чужие ботинки, услышала шум работающей пилы и сразу вызвала наряд. На место примчались сотрудники патрульно-постовой службы. Внутри парень уже вовсю резал сейф с деньгами и драгоценностями. Также в комнате находился сейф с охотничьими ружьями.

Увидев полицейских, молодой человек начал угрожать им оружием и сделал несколько выстрелов в их сторону. Полицейские быстро обезвредили и задержали стрелка. Только спустя время он осознал, что попался на уловки аферистов.

«Никакие следственные действия, оперативные мероприятия и спецоперации в телефонном режиме не проводятся. Сотрудники правоохранительных органов не вербуют людей в помощники, не просят поработать под прикрытием и тем более не дают указаний, связанных с деньгами или силовыми действиями. Не поддавайтесь на уловки», – рассказали в УМВД России по Владивостоку.

Сейчас следователи открыли уголовное дело о покушении на кражу в особо крупном размере. Разбирательство всех деталей произошедшего продолжается.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

