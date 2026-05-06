В предстоящие длинные выходные, с 9 по 11 мая, жителей Приморского края порадует летняя погода без существенных осадков. Вслед за потеплением придет высокая пожароопасность, а далеко над океаном тем временем зарождается новый мощный шторм. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Погода в Приморье на 9 мая 2026

В выходные в крае установится спокойная и по-весеннему теплая погода. Гребень тихоокеанского антициклона разгонит облака. Ночью на 9 мая будет прохладно: +4 …–3 градуса, на южном побережье теплее – от +5 до +10 градусов. Зато днем в праздничный день температура станет максимально комфортной – от +17 до +24 градусов, и лишь на побережье Тернейского округа столбики термометров покажут +11…+15 градусов.

Погода в Приморье 10-11 мая 2026

Уже в воскресенье и понедельник, 10 и 11 мая, потепление продолжится. Ночью ожидается до +4…+12 градусов, а днем в континентальных районах воздух прогреется до летних +23…+29 градусов. На побережье будет свежее – до +16…+22 градусов.

Погода во Владивостоке на 9 мая 2026

В столице края 9 мая осадков не ожидается. Ночью температура составит от +8 до +10 градусов. Днем погода будет идеальной для прогулок – воздух прогреется до +19…+23 градусов. Синоптики отмечают важную деталь: тумана не предвидится, а это значит, что видимость во время вечернего праздничного салюта будет отличной.

Погода во Владивостоке 10-11 мая 2026

А вот 10 и 11 мая во Владивостоке сменится направление ветра. Из-за этого дневная температура может не превысить +15 градусов, хотя ночи станут немного теплее.

Пока приморцы готовятся к отдыху, далеко над океаном начал формироваться новый мощный вихрь – уже пятый по счету тайфун в этом году.

«Этот шторм будет набирать силу и пойдет в сторону острова Тайвань, а затем свернет на восток. Он не представляет угрозы даже для Японских островов», – рассказали метеорологи.

Однако экспертов тревожит сам факт: сразу пять тайфунов с февраля по май – это серьезная погодная аномалия. Есть вероятность, что летом стихия в Тихом океане будет бушевать гораздо чаще обычного. Главной «мишенью» для вихрей может стать восточный Китай, который сейчас активно прогревается.

Для Приморского края это плохие новости. Расстояние от Владивостока до районов формирования тайфунов относительно небольшое, и затяжные ливни могут зацепить регион.

