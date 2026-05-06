Ветер повалил знаки дорожного движения Фото: администрация Северо-Курильского ГО

На Сахалине очередной весенний циклон проверил на прочность целый город. В Северо-Курильске утренний дождь внезапно сменился ураганным ветром, скорость которого превышала 40 метров в секунду. Стихия срывала кровлю со зданий и заставляла многоэтажки трястись так, словно начались подземные толчки. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ураган на Курилах 5 мая 2026 года

Вчера погода преподнесла неприятные сюрпризы. С утра шел тихий, но сильный дождь. Из-за обильных осадков по улицам буквально текли реки. Однако после обеда ситуация резко изменилась: на смену дождю пришел шквалистый ветер.

Всю ночь за окнами бушевала стихия. Порывы оказались такой силы, что здания буквально вибрировали. Раскачивание было схоже с землетрясением.

Последствия урагана на Курилах 5 мая 2026

Сейчас обстановка наладилась: ветер стих, и город постепенно приходит в себя. Но стихия успела натворить дел. Из-за мощных порывов в домах фиксировались кратковременные отключения света. Ветер с легкостью срывал кровлю со строений и валил металлические дорожные знаки.

«Со вчерашнего дня мэр города лично объезжает объекты инфраструктуры, чтобы оценить масштаб бедствия. Сегодняшнее утро также началось с проезда по улицам и фиксации всех повреждений», – рассказали в администрации Северо-Курильского ГО.

Работы по восстановлению уже начались. За тем, как оперативно устраняют последствия разгула стихии, пристально следит губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Глава региона держит процесс ликвидации разрушений на личном контроле.

Северо-Курильская погода проявила себя во всей красе. Ураган, разогнавшийся до 40 метров в секунду, без труда разрушал площадки для сбора бытовых отходов. Тяжелые мусорные баки переворачивало ветром и носило прямо по проезжей части.

Ветер раскидал тяжелые мусорные баки по проезжей части в Северо-Курильске

Теперь специалистам коммунальных служб предстоит собрать разбросанные контейнеры, починить крыши и полностью ликвидировать все последствия этого разрушительного буйства природы.

