14,5 млн человек с начала года воспользовались общественным транспортом Владивостока

В городе 95 автобусных маршрутов.

В первом квартале 2026 года общественный транспорт города Владивостока продемонстрировал впечатляющие результаты, перевезя 14,5 миллиона пассажиров с начала года. Этот показатель доказывает высокую востребованность городского транспорта среди жителей и гостей приморской столицы. По информации, предоставленной МБУ «Автоматизированный диспетчерский центр», большинство пассажиров выбирают безналичный способ оплаты за проезд. Так, 55% пассажиров используют банковские карты, а 44% выбирают транспортные карты.

Основными причинами популярности безналичной оплаты являются не только удобство, которое она предоставляет, но и выгода. В 2026 году стоимость проезда остается дифференцированной, что делает безналичные варианты более привлекательными. В частности, при оплате проезда с помощью транспортной карты или карты «Приморец «Социальная» стоимость составляет 45 рублей. При использовании банковской карты, цена составляет 51 рубль. При оплате наличными проезд обойдется в 60 рублей, что выше, чем при безнале.

Кроме того, для владельцев единой транспортной карты продолжают действовать абонементы, что также способствует повышению интереса к безналичным способам оплаты.

На сегодняшний день сеть общественного транспорта Владивостока включает 95 автобусных маршрутов, три троллейбусных маршрута, один трамвайный маршрут и маршрут фуникулера. Это разнообразие позволяет пассажирам легко передвигаться по городу и добираться до нужных им мест. Как ранее сообщала «КП», парк техники для перевозки пассажиров постоянно обновляют. По данным мэрии, с 2021 года на дороги Владивостока вышло 389 новых автобусов и 20 современных троллейбусов, что также способствует улучшению качества обслуживания и повышению уровня комфорта для всех пользователей общественного транспорта.

