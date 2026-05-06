Умирала на глазах подруги, которая ничего не могла сделать: суд поставил точку в громком деле о гибели школьницы в туалете в Приморье

Хасанский районный суд Приморского края вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвинявшегося в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

Вместо традиционного наказания суд применил меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа размером 150 тысяч рублей, который необходимо уплатить в трехмесячный срок после вступления решения в законную силу.

Инцидент произошел в марте 2026 года. Несовершеннолетняя девушка по просьбе подруги приобрела в торговом павильоне баллон с газом для портативных плит. Четырнадцатилетняя потерпевшая в течение нескольких часов вдыхала содержимое емкости, что привело к трагическим последствиям и смерти подростка.

При вынесении решения суд учел, что предприниматель полностью признал вину, искренне раскаялся в содеянном и активно способствовал расследованию. Он добровольно возместил причиненный ущерб, оказал благотворительную помощь центру содействия семейному устройству и характеризуется с положительной стороны – эти обстоятельства стали основанием для применения статьи 25.1 УПК РФ.

Постановление суда пока не вступило в законную силу – у сторон остается право на обжалование.

