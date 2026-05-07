Найти правду помогли показания нового свидетеля

Расправу над 19-летней жительницей Благовещенска скрывали почти четверть века. Двое мужчин убили девушку ради денег, которые она привезла на покупку машины, и годами уходили от ответственности. Дело раскрыли следователи СКР по Приморскому краю. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

С марта по апрель 2000 года амурчанка приехала во Владивосток, чтобы купить автомобиль. Она доверяла двум местным знакомым и согласилась на их предложение купить иномарку по выгодной цене. По версии следствия, оба обвиняемых, имевшие наркотическую зависимость, обманным путем завладели денежными средствами девушки. Цена ее жизни составила 600 долларов. Получив чужие деньги, они сразу же начали искать место для убийства.

Во Владивостоке раскрыто убийство 19-летней девушки из Благовещенска

Передав деньги, девушка некоторое время каталась с мужчинами по городу и окрестностям на автомобиле, который фактически принадлежал другому человеку. Она ждала сделки, пока они высматривали подходящий пустырь.

Обвиняемые остановились в районе золоотвала ТЭЦ-2 Владивостока. Под предлогом отдыха вышли из машины. Внезапно нанесли девушке как минимум один удар твердым тупым предметом – предположительно лопатой – в область головы, после чего накинули ей на шею веревку, лишив возможности дышать. Убедившись в смерти потерпевшей, они спрятали тело в районе золоотвала.

Долгое время следствию не удавалось доказать причастность подозреваемых. Ранее их имена уже были в материалах уголовного дела. Однако они давали ложные версии исчезновения девушки. Оба знали, что их подозревают, – и все равно продолжали отрицать причастность.

Спустя годы следователи СКР по Приморскому краю повторно и более тщательно изучили материалы дела. Сотрудники ведомства получили показания нового свидетеля, сообщившего важные подробности произошедшего.

«Преступление раскрыто во взаимодействии с сотрудниками МВД России по Приморскому краю и Криминалистическим центром СК России», – рассказали в СУ СКР по Приморскому краю.

Новые улики сломили обоих – они признались и подробно рассказали, как все было. Показания проверили прямо на месте преступления. Обоим предъявлено обвинение по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Суд отправил их в СИЗО.

