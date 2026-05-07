Во Владивостоке благоустраивают новый сквер на Патрокле

За модернизацию этого общественного пространства проголосовали больше 1000 человек. Фото: Владимир Нестеров/vlc.ru

В сквере «Сердце Патрокла», расположенном в динамично развивающемся микрорайоне Владивостока, в настоящее время активно ведется благоустройство. Работы проводятся в рядом с детским садом № 167, который находится на улице Сочинской. Локацию модернизируют благодаря краевому конкурсу «Твой проект» (18+), в котором жители города в прошлом году предложили свою идею по благоустройству данного пространства.

Проект вызвал большой интерес у горожан, и в ходе голосования более тысячи приморцев поддержали эту инициативу. На реализацию проекта-победителя было выделено три миллиона рублей. Работы проводит подрядчик, привлеченный мэрией. Специалисты компании уже завершили демонтаж старых конструкций и провели планировку территории. На данный момент бригада укладывает брусчатку, в ближайшее время планируется завершающий этап – установка малых архитектурных форм, которые придадут скверу завершенный вид.

Согласно информации от управления городской среды, работы ведутся с опережением графика, и ожидается, что новый сквер сможет порадовать как жителей, так и гостей Владивостока уже в июне этого года. Важным аспектом благоустройства стало также участие горожан, которые вместе с сотрудниками муниципального предприятия «Зеленый Владивосток» высадили в сквере деревья и кустарники, что уже сделало это общественное пространство более привлекательным и уютным. «Сердце Патрокла» станет не просто еще одним общественным пространством, а настоящей жемчужиной микрорайона Патрокл, где жители смогут проводить время на свежем воздухе, общаться и наслаждаться природой.

В сквере провели озеленение. Фото: Владимир Нестеров/vlc.ru

Владивосток ежегодно продолжает преображаться. Как неоднократно писала «КП», в городе действует целый ряд программ по благоустройству, в частности, конкурс «Твой проект». Он предоставляет уникальную возможность каждому жителю Владивостока внести свой вклад в благоустройство родного города.

«Мы ежегодно наблюдаем, как активно горожане включаются в конкурс: разрабатывают проекты, привлекают соседей, вместе обсуждают идеи и голосуют за интересные инициативы. Благодаря такому участию дальневосточная столица становится уютнее», – отметил и.о. заместителя главы администрации города Григорий Пейхвассер.

В этом году, по итогам голосования в рамках краевого конкурса инициативного бюджетирования, в число проектов-победителей также вошли инициативы по благоустройству территорий школ номер 17 и 82, установка спортивной площадки на Змеинке, а также создание «Некрасовской аллеи».

Напомним, конкурс «Твой проект» проходит в Приморском крае с 2020 года, и за это время во Владивостоке было реализовано множество инициатив, которые значительно улучшили качество жизни горожан. Участие в таких конкурсах позволяет жителям влиять на облик своего города. Это пример того, как совместные усилия могут привести к позитивным изменениям и сделать дальневосточную столицу более привлекательным для жизни.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.