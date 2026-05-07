Квартиру во владивостокской многоэтажке на Светланская, 191, где живет старейший подводник ВМФ России, единственный здравствующий выпускник ТОВВМУ 1945-го Майстер, найти легко. У входа в подъезд размещена ярко-красная именная табличка с благодарностью: «Спасибо за победу!».

ЧЕСТЬ БЫТЬ ВАШИМ СОВРЕМЕННИКОМ

В скромной квартире ветерана многажды бывали первые лица города и края. В канун Великой Победы высоких гостей особенно много. 6 мая Владимир Леонтьевич встречал главу администрации Владивостока Константина Шестакова и командующего Тихоокеанском флотом Виктора Лиину. К приходу надел парадный китель, который всегда с иголочки. Еще испек пирог, заварил чай («негоже, чтобы стол был не накрыт»). Гости тоже пришли не с пустыми руками. Константин Шестаков вручил цветы и памятный знак в честь 120-летия со дня образования подводных сил России.

«Для меня огромная честь быть вашим современником. От всего сердца желаю, чтобы мы вместе встретили еще не один День Великой Победы. Искренне благодарю вас за все, что вы сделали для Владивостока. Ваш вклад в то, что сегодня наша страна остается суверенной и независимой, поистине неоценим», - поблагодарил ветерана Константин Шестаков.

Владимир Леонтьевич принимал поздравления с улыбкой: хорошие гости. Особенно порадовало традиционное приглашение принять участие в праздничном параде 9 Мая. Майстер легок на подъем. Ну, и пусть, что ему уже идет 103-й год.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ ПОДОЖДЕТ

Владимир Леонтьевич 30 лет отдал служению Родины во флоте. Был штурманом подводной лодки М-46. Участвовал в войне между СССР и Японией в 1945 году, защищал границы нашей страны у берегов Кореи.

После войны продолжил службу на флоте, в 1960 году стал заместителем начальника штаба 40-й дивизии подводных лодок в бухте Улисс. До 1975 году служил в штабе тыла флота. Ушел в запас в звании капитана первого ранга. Заслуженный отдых решил отложить на долгие годы, преподавал на военной кафедре ДВПИ. Награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», Жукова, «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

Обо всем этом я прочитала перед визитом к Владимиру Майстеру. О ветеране написано несметное количество статей. Авторы непременно отмечают, что несмотря на почтенный возраст, тот держится бодро. И эти авторы абсолютно правы!

МОРСКОЙ ПОРЯДОК, РЕЖИМ И ГАНТЕЛИ

Владимир Леонтьевич встретил меня приветливо, но без миндальничания. Указал, куда надо сесть мне, а где удобнее разместиться ему. Такие правила: все должно быть четко, никакого хаоса. Военная закалка сказывается до сих пор. В квартире идеальный порядок, кровать застелена по-морскому. Не единой складочки!

Владимир Леонтьевич живет один, жена умерла много лет назад. Конечно, периодически приходит соцработник, чтобы прибраться, пополнить запас продуктов. Несколько раз в неделю обязательно бывает внук. Деда он любит, переживает, зовет переехать жить к нему в комфортабельный коттедж на Русском. Этот вариант Владимир Леонтьевич бескомпромиссно отвергает. Он сам себе хозяин. Ему нравится его квартира, вид из окна шикарный - бухта Золотой Рог во всей красе, мост, корабли. Родная стихия! К тому же в округе все его знают. Есть с кем пообщаться.

«Я почти каждый день хожу за продуктами в магазин, он рядышком. Все со мной здороваются, пропускают без очереди. Но я этого не люблю. Охранник постоянно порывается донести мои сумки. Но я и сам могу», - опережая мой вопрос о быте, рассказывает ветеран.

У двери в комнату лежат внушительных размеров гантели.

«Еще пару лет назад занимался, - перехватывает мой взгляд Владимир Леонтьевич. – Руку повредил нечаянно. Теперь только физзарядку делаю. Полчаса каждое утро. Режим прежде всего. После обеда обязательный часовой сон. Потом снова занимаюсь делами».

НА ДОКЛАДЕ КОМАНДИРА ПОДЛОДКИ, СТАВШЕЙ МУЗЕЕМ

Насчет дел ветеран совершенно не лукавит. Пока мы говорили, несколько раз звонил телефон. Опять куда-то приглашают, как ветерана Великой Отечественной.

«Недавно у меня были съемки с первым замкомандующего флотом контр-адмиралом Артемовым и студентами пятого курса ТОВВМУ. Записывали мое обращение к будущим поколениям. До этого фильм снимали на подлодке С-56. Я прямо внутри сидел, рассказывал о себе, Тихоокеанском флоте», - говорит ветеран.

Кстати, судьба сводила Владимира Леонтьевича с командиром легендарной подлодки Григорием Щедриным. Сейчас эта субмарина – один из самых посещаемых музеев Владивостока, визитная карточка города.

Как рассказывает ветеран, на тот момент Щедрин командовал Камчатской военной флотилией. Майстер в звании капитана второго ранга служил здесь, во Владивостоке, на оперативной работе в штабе подводных сил Тихоокеанского флота. Разрабатывал различные операции. В 1957 году его в составе группы офицеров штаба направили на Камчатку для проверки готовности Камчатской дивизии подлодок к предстоящим крупным учениям.

«После проведенной проверки мне предстояло идти на доклад к Щедрину. Честно говоря, волновался. Думаю: он контр-адмирал, я рядовой офицер и буду критиковать его подчиненных. Собрался с духом, прямо выпалил, что командиры подлодок подкованы хорошо, а офицеры штаба хуже. Но Григорий Иванович принял меня очень доброжелательно. Душевно говорили, вот как сейчас с вами», - заставляет улыбнуться мой собеседник.

ЛЕГЕНДА ЖИВЕТ ПО СОСЕДСТВУ

Владимир Леонтьевич слово в слово передает ход доклада. Память поразительная.

«Что есть, то есть», - с удовольствием соглашается ветеран.

Его увлечение – история Великой Отечественной. Читает новые книги, посвященные важным событиям. Что-то особенно нравится, что-то не очень.

О ходе военных операций говорит, как многоопытный лектор с кафедры: масса цифр, дат, имен. Но не ждите обычного повествования. Свой рассказ Владимир Леонтьевич непременно прерывает вопросами.

«В чем была миссия кораблей Тихоокеанского флота во время советско-японской войны? В каких ключевых операциях участвовал ТОФ»? – заставляет тебя думать ветеран.

В такие минуты даешь себе слово непременно прошерстить учебники по истории, чтобы не мямлить что-то нечленораздельное. Хотя зачем учебники, когда перед тобой живой свидетель исторических событий? Приходите к Владимиру Майстеру, приводите своих детей, внуков. Он всем рад. А вы навсегда запомните день, когда говорили с легендой.

