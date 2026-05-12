Стобалльники Владивостока получат по 100 тысяч рублей за каждый предмет

Такая мера поддержки дополнительно мотивируют учащихся.

По инициативе главы Владивостока Константина Шестакова выпускники школ, продемонстрировавшие выдающиеся результаты при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), получат денежное поощрение. Речь идет о тех учащихся, которые получили максимальные 100 баллов по любому предмету и впоследствии поступят в высшие учебные заведения Приморского края. За каждый стобалльный результат предусмотрена выплата в размере 100 тысяч рублей. Эта мера поддержки, введенаая в прошлом году, создает дополнительные стимулы для ребят стремиться к высоким достижениям и способствует повышению качества образования.

Для того чтобы получить денежное поощрение, необходимо соблюсти несколько требований. Во-первых, школьник должен быть выпускником муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в городе Владивостоке. Во-вторых, необходимо, чтобы выпускник набрал 100 баллов по одному из учебных предметов на ЕГЭ, который является частью государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. В-третьих, выпускник должен поступить в любое учебное заведение Приморского края, которое предлагает образовательные программы высшего образования, и успешно сдать свою первую сессию.

Важно отметить, что поощрение выплачивается за каждый отдельный учебный предмет, по которому выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ. Это означает, что если учащийся достиг максимального результата по нескольким предметам, он сможет получить соответствующее количество выплат. Выплаты производятся не позднее 31 мая года, следующего за тем, в котором выпускник завершил обучение. Таким образом, одиннадцатиклассники, которые окончили школу в 2026 году, смогут получить свои сертификаты и денежные поощрения в 2027 году. В текущем году такие выплаты будут предоставлены выпускникам 2025 года.

Более подробную информацию о данной мере поддержки можно прочитать в постановлении, опубликованном на официальном сайте администрации Владивостока.

