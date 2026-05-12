В Ногликском районе Сахалинской области случилось ЧП: в районе поселка Катангли на поверхность вышла нефть. Сообщается, что выброс был естественным. Специалисты уже приступили к ликвидации разлива. Губернатор Валерий Лимаренко поручил правительству региона держать ситуацию на особом контроле. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».
На месте происшествия работает мэр Ногликского муниципального округа Сергей Гурьянов. В Катангли прибывают специалисты Росприроднадзора. Им предстоит оценить масштабы разлива и установить точные причины произошедшего.
«Министру экологии поручено организовать взаимодействие со всеми ответственными ведомствами. Руководителю Агентства по делам ГО и ЧС - при необходимости для ликвидации разлива выделить специализированное оборудование из материального резерва», - сообщили в правительстве Сахалинской области.
Кроме того, Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку. Будет дана оценка исполнению водного и земельного законодательства, а также законодательства о промышленной безопасности. Пока специалисты продолжают работы по ликвидации последствий, угрозы для населения нет.
