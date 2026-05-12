Известно, что выброс был естественным Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ногликском районе Сахалинской области случилось ЧП: в районе поселка Катангли на поверхность вышла нефть. Сообщается, что выброс был естественным. Специалисты уже приступили к ликвидации разлива. Губернатор Валерий Лимаренко поручил правительству региона держать ситуацию на особом контроле. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На месте происшествия работает мэр Ногликского муниципального округа Сергей Гурьянов. В Катангли прибывают специалисты Росприроднадзора. Им предстоит оценить масштабы разлива и установить точные причины произошедшего.

«Министру экологии поручено организовать взаимодействие со всеми ответственными ведомствами. Руководителю Агентства по делам ГО и ЧС - при необходимости для ликвидации разлива выделить специализированное оборудование из материального резерва», - сообщили в правительстве Сахалинской области.

Видео: Сергей Гурьянов Последствия разлива нефти на Сахалине

Кроме того, Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку. Будет дана оценка исполнению водного и земельного законодательства, а также законодательства о промышленной безопасности. Пока специалисты продолжают работы по ликвидации последствий, угрозы для населения нет.

Видео: Сергей Гурьянов Комментарий мэр Ногликского муниципального округа Сергея Гурьянова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

1,5 тонны дизельного топлива вылилось на землю в результате опрокидывания автоцистерны на Сахалине

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.