Мэр города Константин Шестаков лично вручил ключи новоселам. Фото: Администрация Владивостока.

Во Владивостоке на улице Русской начинается новая глава для десятков семей краевой столицы. В здешней новостройке дети-сироты и жители аварийных домов получают современные квартиры с полной отделкой. Городские власти делают акцент на комфорт и безопасность. Уже более 250 семей смогли переехать в новое жилье сразу в четырех домах по улице Русской, 57ш. В первых числах мая новоселов стало больше еще на 43 человека.

«Это горожане, которые переселяются из аварийного жилья, и дети-сироты. Квартиры пригодны для проживания в формате «здесь и сейчас» – вы открываете дверь и можно заезжать в ту же секунду. Нет только мебели – хозяевам нужно озаботиться этим, но есть кухонная плита, полностью сделан ремонт: полы, стены, натяжные потолки, элементы освещения, установлены сантехника, пластиковые окна. Пока остаются незанятые квартиры, но планируем, что до конца июня мы выдадим все ключи от них», – прокомментировал глава города Константин Шестаков, который лично поздравлял новоселов.

Ключи вручили переселенцам из ветхого жилья и детям-сиротам. Фото: Николай ИВАНОВ.

Масштабное переселение

В обшей сложности новые квартиры в четырех корпусах получат 494 семьи. 371 – по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, 123 – в рамках обеспечения жильем детей-сирот. Распределение проходило максимально прозрачно – с повсеместным освещением процесса. В прошлом году городская администрация провела несколько процедур жеребьевки, в ходе которых и распределила новые квартиры между очередниками. Теперь идет передача ключей.

«Я знаю, что многие из вас квартиры посетили, посмотрели. Обращаюсь ко всем: друзья, если у вас будут замечания, ну например, отклеились обои, не открывается окно, то незамедлительно дайте знать об этом. Исправить – наша задача, потому что у нас есть гарантийные обязательства: все, что было ненадлежащего качества, заменят. Компания-подрядчик присутствует на площадке, останется на протяжении долгого времени, поэтому проверьте ремонт квартир, в которые вы въезжаете – все посмотрите, все ли устраивает.

А я желаю вам счастья, берите на себя эту серьезную ответственность – говорю, в первую очередь, молодежи, которая получает свои личные квартиры в первый раз. Много молодых людей, которые являются сиротами, въезжают в этот дом. Это важное обязательство, очень серьезное дело. Отнеситесь, пожалуйста, к этому дому не просто с ответственностью – с любовью, и этот дом ответит вам тем же. Верю, что у вас там будет много правильных, счастливых историй. Мы же рядом, готовы помогать в ближайшие месяцы эксплуатации», – обратился к собравшимся на официально церемонии передачи ключей Константин Шестаков.

Заселяют четыре новых дома по улице Русской. Фото: Администрация Владивостока.

Все получившие новое жилье были счастливы в прямом смысле слова и с радостью делились своими планами на эти квартиры.

«В первую очередь – обставить квартиру и заехать вместе с детками, у меня трое несовершеннолетних детей. Я вообще не думала, что мне удастся получить эту квартиру. Но мне позвонили из городской администрации и сказали, что сам мэр будет выдавать от нее ключи. Сначала даже не поверила, а сейчас счастье чувствуется!

Я пока не была в доме, посмотрю своими глазами. Мне нравится этот район – я на улице Русской и работаю, и с детками гуляю, и в церковь там хожу. Мне все нравится», – сказала одна из новоселов Александра Панова.

Получившие ключи были по-настоящему счастливы. Фото: Николай ИВАНОВ.

«Район тихий, спальный, и это радует. Квартиру ждали долго, сейчас очень рады, что получили! Заехать готовы в ближайшие недели, соберем и докупим вещи – и сразу заселимся», – поделились планами Иван и Мария Мишан.

«Ждал это жилье относительно недолго. Буквально в прошлом году позвонил в городскую администрацию. Мне предложили квартиру, затем пришел на жеребьевку, вытянул номер квартиры, подождал пару месяцев и сейчас получил новое, теплое, светлое жилье! Из окна даже немного видно море. Двор красивый, опрятный, и его еще будут благоустраивать. Планирую перепланировку – хочу обустроить детскую и сделать ремонт санузла», – рассказал получивший свою первую собственную квартиру Даниил Абрамов.

Новоселы поделились своими планами по переездам и дополнительному ремонту. Фото: Администрация Владивостока.

Комфорт в домах и вокруг них

Городские власти уделяют внимание не только самим квартирам, но и окружающей инфраструктуре. Дворы благоустроены, заасфальтированы междворовые проезды – все это только добавляет комфорта в жизнь микрорайона. Но власти не ограничиваются только этими новостройками.

«На территории этого микрорайона мы уже привели в порядок улицу Адмирала Горшкова – сделали новую дорогу, а также новый двухполосный выезд на объездную трассу, поменяли перекресток улица Русская – проспект Столетия Владивостока, сейчас там ведутся работы по озеленению. Обсуждали ранее, что необходим карман для остановки общественного транспорта – его уже сделали. Открыли новый парк – недалеко, на улице Анны Щетининой. Сделаем отдельный выезд в сторону фабрики «Заря», будет вестись работа по реконструкции Рудневского моста», – рассказал о нововведениях в этой части города мэр.

Еще 43 семьи въедут в новые квартиры. Фото: Администрация Владивостока.

Программа переселения из аварийного фонда и обеспечения жильем социально незащищенных категорий граждан остается одной из приоритетных в работе городской администрации. По словам Константина Шестакова, власти будут и дальше развивать этот перспективный район Владивостока и создавать здесь комфортную городскую среду, чтобы новые дома были не просто «крышей над головой», а настоящим семейным очагом для сотен горожан.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram).

