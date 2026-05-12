Энергоколледж Владивостока задает новый вектор развития кадрового ресурса в крае

Ребята оттачивают полученные навыки на практике. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Владивосток, как важный центр Дальнего Востока России, нуждается в квалифицированных специалистах, которые способны обеспечить стабильность и развитие региона. Одним из важных звеньев в системе подготовки специалистов стал энергетический колледж во Владивостоке. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» (14+), инициированному президентом Владимиром Путиным, который является частью национального проекта «Молодежь и дети», был создан образовательно-производственный кластер «Энергетика». Этот кластер стал площадкой, где студенты могут не только получать теоретические знания, но и на практике применять их в реальных условиях.

Востребованные специальности

Промышленный колледж энергетики и связи Владивостока занимает одно из ключевых мест в системе среднего профессионального образования региона. Здесь готовят специалистов по таким востребованным профессиям, как электроснабжение, работа на электростанциях, радиосвязь и электрорадиомонтаж. Учебный процесс в колледже организован таким образом, что студенты не ограничиваются только лекциями и теоретическими занятиями. Они активно работают с современным оборудованием, проходят практику на предприятиях и решают реальные производственные задачи. Это позволяет им не только глубже понять свою профессию, но и на практике увидеть, как теоретические знания применяются в реальной жизни.

Сотрудничество колледжа с крупнейшими работодателями региона, такими как АО «Дальневосточная генерирующая компания», ПАО «Ростелеком», АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», Приморская ГРЭС, АО «Кузбассэнерго» и «Д5 Инжиниринг», играет важную роль в формировании учебной программы. Эти компании активно участвуют в процессе подготовки студентов, предоставляя им возможность проходить стажировки и практику на своих предприятиях. Преподаватели колледжа подчеркивают, что особое внимание уделяется таким современным направлениям, как релейная защита и автоматизация. Эти области знаний связаны с внедрением цифровых технологий в энергетическую сферу и требуют от работников высокой квалификации. На сегодняшний день такие специалисты являются особенно востребованными на рынке труда.

Мастерские оснащены современным оборудованием. Фото: Минпроф образования и занятости населения Приморья.

Кристина Давыдова, преподаватель колледжа, делится своими впечатлениями о работе с молодыми людьми:

«Когда я пришла сюда студенткой, даже не представляла, насколько энергетика – это про будущее. Сегодня, обучая ребят, я вижу: мы готовим не просто специалистов, а людей, от которых зависит стабильность целого региона».

Это утверждение подчеркивает важность роли учебного завдения в подготовке кадров, которые будут определять будущее энергетической отрасли не только в регионе, но и в стране в целом.

Бесценный опыт

Студенты колледжа также отмечают, что практика помогает им лучше понять, чего они хотят достичь в своей профессиональной деятельности.

«Благодаря практикоориентированному обучению я уже на втором курсе понял, где хочу работать и чем заниматься, поэтому теперь совмещаю учебу и работу в Дальневосточной генерирующей компании», – поделился студент третьего курса направления «Тепловые электрические станции» Андрей Головин.

Подчеркнем, что в колледже не только обучают, но и помогают своим студентам строить карьеру, что является важным аспектом в условиях современной экономики. Учреждение выполняет важную миссию по подготовке будущих специалистов, которые обеспечат стабильность и развитие энергетической отрасли региона. Выпускники востребованы в энергосетевых компаниях, на промышленных предприятиях и объектах жилищно-коммунального хозяйства.

«Наша задача – не просто дать диплом, а сформировать профессионала, который будет востребован. Энергетика – это основа развития региона, и наши выпускники – ее надежный фундамент», – подчеркнул директор колледжа Виктор Михайлов.

В ногу со временем

Отметим, что новый корпус с мастерскими, созданными по гранту по программе «Профессионалитет» был открыт в колледже в прошлом году. Помещения оснащены современным оборудованием, что позволяет ребятам проходить обучение в условиях, приближенным к обстановке на производстве. Благодаря тесному сотрудничеству с промышленными партнерами, современным методам обучения и практическим занятиям, студенты получают возможность не только овладеть необходимыми знаниями и навыками, но и подготовиться к реальным вызовам, которые ждут их на рынке труда. Это делает колледж важным центром подготовки кадров для энергетической сферы.

По словам главы минпрофа Приморья Сергея Дубовицкого, с 2022 года по программе «Профессионалитет» в систему среднего профессионального образования края привлечен почти миллиард рублей из федерального и регионального бюджетов. Деньги направляются на капитальный ремонт образовательных учреждений и оснащение их материально-технической базы. В колледжах развивается международное сотрудничество, осуществляется кластерная подготовка кадров.

«Профессионалитет» позволил увеличить конкурс среди поступающих на программы среднего профессионального образования, создать новые направления. Партнерами учебных заведений стали не только государственные учреждния, но и представители малого и среднего бизнеса, крупные предприятия. В рамках этого федерального проекта Приморье занимает лидирующие позиции в ДФО по созданию кластеров. Программа позволяет преодолеть кадровый голод т повысить качество среднего профессионального образования благодаря инновационным подходам.

