В дальневосточной столице в этом году появится новый ЗАГС. Проект был разработан с учетом современных стандартов и требований, предъявляемых к торжественным пространствам. Он продуман до мельчайших деталей. Работы на Океанском проспекте, 7, идут строго по установленному графику, и, как ожидается, отдел для регистрации браков откроется для жителей города уже к сентябрю. Это позволит многим парам воспользоваться услугами современного и комфортабельного зала. Стоит отметить, что церемонии в новом пространстве будут проводиться со вторника по субботу, поэтому еще больше влюбленных смогут выбрать наиболее удобные даты.

В свете хрусталя

Сейчас на объекте работает подрядная организация, привлеченная мэрией. Специалисты проводят в помещениях демонтаж и готовят их к чистовой отделке. Ход ремонта проверила заместитель главы администрации Владивостока Екатерина Сиволовская.

«Наша главная цель – создать безупречное современное пространство для торжественных церемоний, где каждая деталь – от планировки и освещения до отделки и интерьерных акцентов – будет работать на эстетику, комфорт и особую атмосферу. Мы стремимся к тому, чтобы у гостей и молодоженов оставались только самые тёплые и запоминающиеся впечатления от этого дня», – отметила вице-мэр.

В коридоре будет уложено стойкое к износу напольное покрытие из керамогранита благородных тонов. Пространство, ранее представлявшее собой один большой зал, преобразуют в две зоны – для ожидания и зал для торжественных церемоний. Предусмотрены также отдельная комната для невесты и гардеробная. Дизайн интерьеров сохранит прежний стиль, но получит современную интерпретацию, где основной цветовой палитрой станут белый и золотой. Применение зеркальных поверхностей визуально увеличит пространство и добавит света.

Екатерина Сиволовская добавила, что проект был основан на тщательной аналитике. Над концепцией работал профессиональный дизайнер. Также проводилась консультации со свадебными фотографами, чей практический опыт помог понять, что именно необходимо для создания идеальных свадебных снимков, чтобы учесть реальные потребности будущих молодоженов.

Освещение в помещениях будет полностью модернизировано: люстры заменят на современные светильники, а на стенах появятся дополнительные бра. Центральным элементом оформления станет винтовая лестница, которую будет освещать внушительная хрустальная люстра, призванная стать центральным объектом для свадебных фотосессий. По заявлению генерального директора подрядной организации Ольги Староверовой, проект отличается глубокой проработкой и оригинальными дизайнерскими решениями.

«Проект создавался с учетом современных требований к торжественным пространствам. Он проработан до мелочей и, уверенa, станет одним из самых уникальных ЗАГСов в России», – поделилась гендиректор.

Удобный формат

Важно отметить, что в период проведения ремонтных работ, которые могут вызывать некоторые неудобства, жители все равно могут подать заявление на регистрацию брака на Океанском проспекте, 7. Здесь же функционирует единый городской архив записей актов гражданского состояния. Этот архив обеспечивает взаимодействие с юридическими лицами и многофункциональными центрами, что делает процесс получения необходимых документов более доступным и удобным для приморцев.

Для регистрации брака можно воспользоваться удобным сервисом – порталом государственных услуг, который позволяет подать заявление онлайн, что значительно упрощает процесс. Жители города также могу подавать заявления на получение справок и повторных свидетельств как через Госуслуги, так и непосредственно в отделениях многофункциональных центров. Это позволяет каждому желающему оперативно получить нужную информацию и документы, не тратя время на лишние поездки.

Что касается самих церемоний бракосочетания, то они проводятся в ЗАГСе № 3, расположенном по адресу: улица Шкипера Гека, 15. Это временное решение позволит продолжать осуществление регистрации брака, пока новый торжественный зал не будет готов к приему гостей.

