Главные герои праздника. Фото: Софья Марусина

Парад на 9 Мая во Владивостоке – один из самых масштабных и ярких на Дальнем Востоке. По традиции эпицентром празднования становится центральная площадь города и улица Светланская. До самого вечера она останется пешеходной зоной.

Главная площадь Владивостока сегодня стала эпицентром самого важного праздника для страны. Фото: Ирина ФАСОВА.

Ради того, чтобы хоть издали посмотреть парад, люди приезжают из разных уголков Приморья. Приходят к площади заранее, чтобы занять места поближе к месту действий. Подробнее – в материале «»Комсомольская правда» - Владивосток».

КАК ПРИМОРЬЕ КОВАЛО ПОБЕДУ

Ровно в 10 часов над центром Владивостока разносится голос ведущих торжественное мероприятие.

«Сегодня, 9 мая 2026 года в ознаменование 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, отдавая дань священной памяти и глубокого уважения великому подвигу, беспримерному героизму и самоотверженности ветеранов войны, на главной улице Приморской столицы состоится военный парад войск Владивостокского гарнизона», - эти слова слышны далеко за пределами центральной площади.

Парад Победы открывают знаменосцы. Фото: Ирина ФАСОВА.

Великая Отечественная война ознаменовалась 1418 днями и ночами беспримерной битвы, не знавшей себе равных по масштабам и ожесточению, против немецко-фашистских захватчиков и их союзников. Воины Дальнего Востока, моряки Тихоокеанского флота и жители Приморского края вписали славные страницы в героическую летопись этой войны. Находясь в стратегическом резерве, наш флот оказывал неоценимую помощь фронтам, пополняя их людскими ресурсами и боевой техникой.

Во время парада. Фото: София Марусина

Свыше 140 тысяч тихоокеанцев были направлены на передовую. Они стояли насмерть, защищая Москву и Ленинград, бились у стен Сталинграда, в Кубанских степях и предгорьях Кавказа, на Курской дуге и в Заполярье. Они шли в атаку на берегах Днепра и Вислы, освобождали Украину и Белоруссию. С боями брали Прагу и Будапешт, Кенигсберг и Вену, и, пройдя поля сражений, достигли самого Берлина.

На парад приходили семьями. Фото: Ирина ФАСОВА.

За проявленный в боях за Родину героизм и мужество 191 тихоокеанец был удостоен высокого звания Героя Советского Союза, а тысячи были отмечены орденами и медалями.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОЛЕГА КОЖЕМЯКО

Парад по традиции начинается с выноса государственного флага Российской Федерации и Знамя Победы.

«Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, Дети войны, товарищи военнослужащие, уважаемые приморцы, от всей души поздравляю вас с днем Великой Победы. 9 Мая - поистине священная дата, объединяющая россиян всех поколений. Это самый важный праздник, который напоминает, как бы тяжело нам ни приходилось, мы обязательно выстоим и победим. Пример тому - бессмертный подвиг Советского народа в годы Великой Отечественной войны», - обратился к собравшимся губернатор Приморья Олег Кожемяко.

На трибуне особое место - для семей героев, погибших в зоне СВО. Фото: Ирина ФАСОВА.

Он отметил, что эта война - глубокий шрам на сердце нашей страны.

«Мы хорошо помним, кто его оставил и не позволим сделать опять. Молодые приходят на смену ветеранам, только уже в ходе специальной военной операции. Среди них наши земляки моряки-тихоокеанцы, десантники, мотострелки, летчики, пограничники, росгвардейцы, добровольцы отряда «Тигр». Мы преклоняемся перед воинами, посвятившими себя борьбе за свободу родной земли. Скорбим о павших на полях сражений с нацизмом. Имена героев прошлого и настоящего навсегда вписаны в историю России, историю родного края навсегда останутся в наших сердцах», - продолжил глава края.

По словам Олега Кожемяко, быть наследниками победителей - великая честь, но вместе с тем и большая ответственность. Наш долг не только сохранять память о подвигах советских солдат и тружеников тыла, но и воспитывать в себе их лучшие качества - любовь к Родине, стойкость и мужество перед лицом всеобщей угрозы.

«Пусть пример наших уважаемых ветеранов будет добрым спутником во всех делах и начинаниях. Пусть вдохновляет нас на новые трудовые и ратные подвиги. Здоровья и благополучия вам, дорогие друзья! С праздником! С Днём Великой Победы! Ура!», - сказал в завершение губернатор.

Связь поколений. Фото: Ирина ФАСОВА.

ГЕРОИ ВОЙНЫ БУДУТ НЕЗАБВЕННЫ

После к микрофону вышел командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина.

«Сегодня мы отмечаем священный для каждого из нас праздник восьмидесятую первую годовщину Великого Дня Победы. День, когда наш единый советский народ выстоял в смертельной схватке с фашизмом и доказал всему миру свою силу духа, свою несгибаемую волю к свободе и справедливости. 85 лет прошло с начала Великой Отечественной войны. Целая эпоха для нашей страны. Эпоха мужества и отваги, тяжелых испытаний и трагических потерь, светлых надежд и беспредельной веры в Победу. День Победы - это не просто историческая дата. Это живая память, передаваемая из поколения в поколение», - произнес командующий ТОФ.

Он уверен, что всенародный праздник близок и дорог каждому из нас. Его отмечают по всей нашей огромной стране, в каждом доме. Победа ковалась на передовой и в тылу, добывалась в партизанских отрядах и подпольях. «Сегодня в это непростое время, когда мир снова сталкивается с вызовами и угрозами нацистской нечисти, мы особенно остро сознаем цену мира и свободы. Героические дела наших предков будут незабвенны столетиями», - уверен Виктор Лиина.

Офицеры отдают честь воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной. Фото: Ирина ФАСОВА.

В ПАРАДНОМ СТРОЮ - ЛУЧШИЕ

Военный парад открыла знаменная группа под командованием капитана 2 ранга Андрея Ендовицкого, кавалера медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Знамена сопровождала рота почетного караула Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Степана Осиповича Макарова. Командир роты почетного караула старший лейтенант Тимофей Рященко.

Моряки - гордость и слава Владивостока Фото: Ирина ФАСОВА.

В парадном строю - офицеры Тихоокеанского флота, экипаж атомного подводного крейсера «Александр Невский», моряки 36 дивизии надводных кораблей, сводный батальон морской авиации Тихоокеанского флота. В строю участники специальной военной операции матрос Сергей Кудрявцев (награжден Георгиевским крестом IV степени), старшина 1 статьи Сергей Хромов (награжден медалью «За Отвагу»).

Под восхищенные взгляды участников парада проходит сводный расчет военнослужащих – женщин Центра связи Тихоокеанского флота. Командир парадного расчета – капитан-лейтенант Ирина Журба, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции.

«Идет личный состав Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. У семи военнослужащих отцы принимают участие в специальной военной операции», - разносится над площадью.

Военные чеканят шаг. Фото: Ирина ФАСОВА.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

На трибуне – самые почетные участники парада: ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции, вдовы и дети героев СВО. Для каждого из них этот день в прямом смысле слова со слезами на глазах.

У семьи Робкановых своя история, через которую красной нитью прошла Великая Отечественная.

«Я Михаил Робканов, на портрете мой отец Федор. Участник Финской войны, прошел ее от звонка до звонка. Воевал на фронтах Второй мировой. В артиллерийском полку был связистом. Победу встретил в Кенигсберге. Я участвовал в войне во Вьетнаме. Рядом со мной внук Владислав, участник специальной военной операции. В строю с ее первых дней. Для нашей семьи День Победы – главный праздник. Важнее его нет», - поделился с корреспондентом «Комсомолки» Михаил Федорович.

Владислав заметно волнуется.

«Для меня очень большая честь присутствовать здесь, чествовать память наших дедов, прадедов. Федор Никифорович - мой прадедушка. Моим детям он уже прапрадедушка. Мы постоянно рассказываем о нем своим детям. Память она должна быть вечной», - уверен участник спецоперации.

ПРИЗНАНИЯ БЫВШЕГО УЗНИКА КОНЦЛАГЕРЯ

Виктор Федоров - один из тех, кому приготовили лучшие места на праздничной трибуне. Он узник фашистского концлагеря, который находился в прибалтийском городе Шяуляй. Попал туда в семилетнем возрасте вместе с мамой и младшим братом.

Виктор Федоров в семилетнем возрасте попал в фашистский концлагерь. Фото: Ирина ФАСОВА.

«Когда 8 сентября 41-го было замкнуто кольцо блокады Ленинграда, мы оказались на оккупированной фашистами территории немцами. Через два года погрузили в вагоны-телятники и вывезли в Литву», - рассказал в беседе с корреспондентом «Комсомолки» участник парада.

Виктор Васильевич признается: помнит все, словно было вчера. Разве такое забудешь? Сначала Витю с мамой и братиком держали в бараке. Еды давали совсем мало. Потом отдали в услужение одной литовской семьи. Делали все, что говорили «хозяева». Витя в основном работал по дому и ухаживал за гусями.

«9 мая 1945 года тоже прекрасно помню. Взрослые ликовали и мы, дети, вместе с ними. Но только позже я осознал всю мощь праздника, его историческое значение. Каждый новый День Победы только усиливает эти чувства», - при этих словах в глазах Федорова блестят слезы.

