Праздничные мероприятия продолжатся вечером во Владивостоке

Тысячи горожан вышли на улицы города, чтобы принять участие в праздновании 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Парад Победы, шествие «Бессмертного полка», концерт на центральной площади, полевая кухня для ветеранов в Адмиральском сквере и традиционный «Рекорд Победы» – корреспонденты «Комсомольской правды» собрали все самое важное о том, как Владивосток отмечает 9 мая 2026.

Парад Победы

Парад во Владивостоке начался ровно в 10:00

Ровно в 10:00 программу праздничных мероприятий открыл военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Войска гарнизона прошли напротив центральной площади по улице Светланской. Пешие колонны, состоящие из военнослужащих разных родов войск и ведомств, прошагали мимо шумных трибун, с которых за ними наблюдали сотни горожан.

Командовал парадом заместитель начальника ВВО генерал-майор Дмитрий Горбатенко

В отличие от прошлых лет, военной техники в параде не было. Несмотря на отсутствие танков и бронемашин, парад не стал менее зрелищным. Вместо проезда техники прошла театральная постановка, в которой участники в белых костюмах и с красными гвоздиками под песни Победы разыграли действо, подчеркивающее связь прошлого и настоящего.

Тысячи портретов Героев

По центральным улицам Владивостока прошла многотысячная колонна «Бессмертного полка». Жители всех возрастов собрались у здания «Серая лошадь», чтобы пронести портреты своих героев по Светланской улице и набережной Цесаревича к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Колонна «Бессмертного полка» во Владивостоке

Шествие возглавили барабанщицы и курсанты морских вузов города. В первых рядах военнослужащие развернули 80-метровую георгиевскую ленту, а следом пронесли памятное полотнище из 150 лоскутов с именами фронтовиков, которое вручную создали приморские семьи.

Памятное полотнище из 150 лоскутов с именами фронтовиков вручную создали приморские семьи

Многие участники делились личными историями. Дмитрий Гранкин пришел почтить память сразу трех ветеранов: деда-разведчика Ивана Соболева, участника войны с Японией Алексея Бабенко и бабушки Анны, которая служила водителем.

«Командир всегда ездил с семьей, – поделился Дмитрий историей своей бабушки. – Она спрашивала: «Почему?» Он отвечал: «Если мы должны погибнуть, то сразу все, а не чтобы кто-то один». Вот так бабушка моя всю войну командирскую машину под обстрелами водила».

Акция завершилась у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», где горожане возложили цветы и почтили память павших минутой молчания.

Концерт весь день

Концертная программа на центральной площади Владивостока стартовала в 11 часов – сразу после того, как на улице Светланской состоялось шествие «Бессмертного полка». Тысячи людей, участвовавших в акции, переместились на площадь Борцов Революции. Здесь несколько дней назад смонтировали большую интерактивную сцену с разнокалиберными мониторами. Поставили экраны и разных точках площади, чтобы всем пришедшим было видно то, что происходит на подмостках – организована трансляция концерта.

На площади разместили тематические инсталляции

Открыли программу патриотические песни о Родине, музыкальную эстафету подхватил духовой оркестр ТОВВМУ имени адмирала Макарова, исполнивший марши и лирические композиции о России. После этого начался блок с песнями военных лет и произведениями о Победе: «Три танкиста», «Журавли», «Синий платочек», «Ты выжил, солдат», «Смуглянка» и, конечно, «День Победы». Их исполняли творческие коллективы разных городов и муниципалитетов Приморья, в том числе детские. Были и небольшие театральные постановки: о вкладе приморцев в Победу и о его значении для следующих поколений.

На площади также разместили тематические площадки – от добровольческого подразделения БАРС-22 «Тигр», ветеранской организации «ЗОВ» и других. Пришедшие на площадь могли посмотреть на военную технику 1940-х годов, попробовать собрать и разобрать автомат Калашникова и даже поупражняться в стрельбе в организованном рядом тире.

Солдатская каша для ветеранов в Адмиралтейском сквере

Почетными гостями праздника стали ветераны фронта и дети войны

В Адмиральском сквере Владивостока чествовали героев Великой Отечественной войны. Праздничную атмосферу создали творческие коллективы с песнями и танцами военных лет, а почетных гостей пригласили за стол с традиционной солдатской кашей.

Свой 100-летний юбилей отметил фронтовик Николай Яковлевич Москаленко. Призванный во Владивостоке в 1943 году, он сопровождал военные эшелоны в Москву, а в 1945-м участвовал в морских сражениях с Японией.

Николай Москаленко отметил свой 100-летний юбилей

«Родина требовала, и я отдал все, что смог», – скромно говорит Николай Яковлевич.

После войны он десятилетиями руководил автомобильной инспекцией Владивостокского гарнизона. В день векового юбилея мэр Константин Шестаков вручил ветерану медаль почетного жителя города.

Праздник Николай Яковлевич встретил бодро: для него исполнили любимую «Смуглянку», а сам юбиляр под аплодисменты спел частушки под аккомпанемент баяна.

«Рекорд Победы»

Владивосток один из первых в стране установил «Рекорд Победы» (0+). Любители активного образа жизни вместе выполнили 29 585 упражнений – именно столько дней прошло с 9 мая 1945 года. Марафон уже стал традиционным – в этом году мероприятие проходит в 12 раз. Участники сгибали и разгибали руки в упоре лежа, поднимали туловище из положения лежа на спине и «тягали» гири. Каждый сделал столько подходов, сколько смог. Все ради того, чтобы увековечить память о знаменательной дате.

Мероприятие в честь Дня Победы проходит в 12 раз.

«Мероприятие проводится из года в год, с каждым разом участников все больше, растет и количество упражнений. В 2024 году было 1500 человек, в прошлом – 3200. «Рекорд Победы» мотивирует людей участвовать в спортивной жизни Владивостока», – сказал заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации Владивостока Валерий Курочкин.

Упражнения выполняли не только взрослые, но и дети. Именно воспитанники детских спортивных школ Владивостока первыми вышли на коврики. А многие участники уже не первый год ставят «Рекорд Победы». Не ради призов, ради вечной памяти о человеческом подвиге.

«Мы должны принимать участие в таких мероприятиях, чтобы почтить память предков. В честь тех людей, кто отдал свое здоровье, кровь и даже свою жизнь для нас и нашей Родину. На таких мероприятиях мы показываем, что мы крепки духом, сильны телом», – поделился тренер спортивной школы «Богатырь» и участник акции Сергей.

Что еще запланировано сегодня?

Концертная и развлекательная программы на центральной площади Владивостока продолжатся до самого вечера. Завершит День Победы фейерверк, который озарит небо над городом в 22:00.

