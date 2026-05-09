Несколько тысяч человек собрались в центре Владивостока Фото: Николай ИВАНОВ.

Десятки залпов салюта озарили Владивосток, завершив программу торжеств в честь Дня Победы. Тысячи приморцев и гостей края стали свидетелями яркой кульминации праздника. Они снимали световое шоу на свои телефоны и в унисон пели легендарную песню «День Победы».

Фейерверк в центре Владивостока начался немного раньше заявленного Фото: Николай ИВАНОВ.

Многие горожане, а также приморцы из других округов пришли сюда заранее. Они застали вечернюю часть концертной программы, а также поздравления первых лиц края и Владивостока.

Кульминацией празднования Дня Победы в Приморье стал фейерверк, прогремевший над центром краевой столицы Праздничный фейерверк над Владивостоком продолжался почти 10 минут

«У нас большая семья, мы за 60 километров на нескольких машинах специально едем во Владивосток на центральную площадь – на праздничную программу. Самые стойкие остаются до вечера – до салюта. Для многих это уже традиция, несмотря на позднее время и неблизкую дорогу, спеть «День Победы» под залпы фейерверков, ведь этот праздник, наверное, самый главный для нашей страны, для нашего народа», – говорит Елена Анатольевна из Надеждинского округа.

Собравшиеся на центральной площади подпевали выступавшим на сцене Фото: Николай ИВАНОВ.

В самом сердце Владивостока вновь был ажиотаж – почти как во время утреннего парада. К горожанам и гостям краевой столицы с поздравлениями обратились губернатор Приморья Олег Кожемяко и мэр Константин Шестаков, после чего, в 21.56 яркие огни взметнулись в небо над центральной площадью. Те, кто не успел пройти через зоны досмотра и преодолеть даже подземные переходы через Светланскую, наблюдали за салютом с противоположной от площади стороны улицы и даже с крыльца здания краевого правительства.

Залпы прозвучали и над набережной Спортивной гавани Владивостока Фото: Николай ИВАНОВ.

«Было неожиданно, что фейерверки запустили немного раньше намеченного. Мы с близкими даже не успели выбрать место для обзора. Пришлось забираться на трибуны, которые остались после парада, но так было даже лучше – зрелище превзошло все ожидания», – рассказала Елизавета из Владивостока.

Многие переместились на набережную Спортивной гавани, где тоже прогремел салют. Его организовал ТОФ – за эту часть отвечали береговые войска флота. 30 холостых залпов орудий с мыса Боброва, что недалеко от набережной, сопровождались фейерверком, который был виден из самых разных точек города. Он начался ровно в 22.00.

«Мы с друзьями специально пошли на набережную, потому что сегодня выдалась такая прекрасная погода, было так тепло весь день, и чтобы избежать толчеи на площади. Салют, который запускали отсюда, напомнил классический, тот, что был в детстве», – выразила свое мнение Екатерина из Владивостока.

Фейерверк в центре Владивостока продолжался почти 10 минут Фото: Николай ИВАНОВ.

Другие же зрители использовали особенности рельефа краевой столицы и наблюдали за обоими фейерверками с видовых площадок на центральных сопках города. По завершении шоу многие покидали основные локации праздника на общественном транспорте и личных авто, из-за чего образовались небольшие пробки на основных трассах. Другие же остались и далее праздновать День Победы в центре Владивостока – по большей части, на его набережных.

