Фото: Николай ИВАНОВ.
Десятки залпов салюта озарили Владивосток, завершив программу торжеств в честь Дня Победы. Тысячи приморцев и гостей края стали свидетелями яркой кульминации праздника. Они снимали световое шоу на свои телефоны и в унисон пели легендарную песню «День Победы».
Многие горожане, а также приморцы из других округов пришли сюда заранее. Они застали вечернюю часть концертной программы, а также поздравления первых лиц края и Владивостока.
Кульминацией празднования Дня Победы в Приморье стал фейерверк, прогремевший над центром краевой столицы
«У нас большая семья, мы за 60 километров на нескольких машинах специально едем во Владивосток на центральную площадь – на праздничную программу. Самые стойкие остаются до вечера – до салюта. Для многих это уже традиция, несмотря на позднее время и неблизкую дорогу, спеть «День Победы» под залпы фейерверков, ведь этот праздник, наверное, самый главный для нашей страны, для нашего народа», – говорит Елена Анатольевна из Надеждинского округа.
В самом сердце Владивостока вновь был ажиотаж – почти как во время утреннего парада. К горожанам и гостям краевой столицы с поздравлениями обратились губернатор Приморья Олег Кожемяко и мэр Константин Шестаков, после чего, в 21.56 яркие огни взметнулись в небо над центральной площадью. Те, кто не успел пройти через зоны досмотра и преодолеть даже подземные переходы через Светланскую, наблюдали за салютом с противоположной от площади стороны улицы и даже с крыльца здания краевого правительства.
«Было неожиданно, что фейерверки запустили немного раньше намеченного. Мы с близкими даже не успели выбрать место для обзора. Пришлось забираться на трибуны, которые остались после парада, но так было даже лучше – зрелище превзошло все ожидания», – рассказала Елизавета из Владивостока.
Многие переместились на набережную Спортивной гавани, где тоже прогремел салют. Его организовал ТОФ – за эту часть отвечали береговые войска флота. 30 холостых залпов орудий с мыса Боброва, что недалеко от набережной, сопровождались фейерверком, который был виден из самых разных точек города. Он начался ровно в 22.00.
«Мы с друзьями специально пошли на набережную, потому что сегодня выдалась такая прекрасная погода, было так тепло весь день, и чтобы избежать толчеи на площади. Салют, который запускали отсюда, напомнил классический, тот, что был в детстве», – выразила свое мнение Екатерина из Владивостока.
Другие же зрители использовали особенности рельефа краевой столицы и наблюдали за обоими фейерверками с видовых площадок на центральных сопках города. По завершении шоу многие покидали основные локации праздника на общественном транспорте и личных авто, из-за чего образовались небольшие пробки на основных трассах. Другие же остались и далее праздновать День Победы в центре Владивостока – по большей части, на его набережных.
