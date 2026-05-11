Фото: Александр Ратников, "Земля леопарда" @amurleo_land

В Приморье наступила настоящая весна, и это с радостью подтверждают в заповеднике «Земля леопарда». Сотрудник охраняемой территории Александр Ратников поделился снимками цветущего острова Фуругельма. Смотреть на эти кадры - одно удовольствие: зелень, цветы и чистейшее море. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сам остров был открыт 10 мая 1854 года моряками с фрегата «Паллада». Название он получил в честь капитана транспорта «Князь Меньшиков» Ивана Фуругельма. Сегодня это самая южная точка России. Природа здесь благодаря строгой охране осталась почти нетронутой. Тут гнездятся редчайшие птицы, включая малую колпицу и желтоклювую цаплю, а также десятки тысяч чернохвостых чаек - самая большая колония в мире.

«На Фуругельма находятся крупные колонии множества редких птиц. Благодаря эффективной охране здесь - нетронутая природа», - рассказали сотрудники нацпарка «Земля леопарда».

Но есть у острова еще одна уникальная черта. Недавно ученые выяснили, что ему около 245 миллионов лет - он ровесник первых динозавров.

Интересно, что некоторые горы на материковом Приморье на 50 миллионов лет моложе этого острова. Фуругельма же избежал активного влияния человека, поэтому его древняя природа сохранилась на миллионы лет. Дальневосточный морской заповедник, основанный в 1978-м, продолжает оберегать этот уникальный уголок, где время словно остановилось.

