Страшные травмы на теле мальчика заметили в школе

Для 10-летнего мальчика из Петропавловска-Камчатского собственный дом на несколько месяцев превратился в место постоянного страха. Отчим регулярно избивал и оскорблял ребенка. Издевательства могли продолжаться и дальше, если бы на беду не обратили внимание в школе. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По версии следствия, кошмар в семье длился с октября по февраль. 34-летний отчим систематически поднимал руку на пасынка и оскорблял его. Свою жестокость мужчина объяснял ложными понятиями о воспитании.

Видео: прокуратура Камчатского края За систематические истязания ребенка мужчине грозит тюремный срок

В феврале мужчина набросился на ребенка, схватил его и с силой ударил о край ванны. Затем отчим волок мальчика за руки и ноги прямо по квартире.

Травмы на теле ребенка не остались незамеченными – следы побоев заметила директор школы. Женщина сразу поняла, что в семье происходит неладное, не стала закрывать на это глаза и немедленно сообщила в правоохранительные органы.

Пострадавшего школьника сразу же осмотрели врачи. Медицинское обследование показало, что удары не прошли бесследно: у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также множественные кровоподтеки и синяки.

Оставаться в таком доме мальчику было опасно. Ребенка изъяли из семьи, сейчас он находится в безопасности – под присмотром специалистов в социальном учреждении. А вот его отчиму теперь придется ответить за свои методы воспитания перед законом.

«В прокуратуре Петропавловска-Камчатского утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в истязании несовершеннолетнего. В интересах ребенка прокурором заявлен иск о компенсации морального вреда», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в Петропавловск-Камчатский городской суд. Мужчине грозит реальный тюремный срок.

