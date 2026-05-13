В Минном городке готовятся к открытию локации для детей и взрослых

Самое большое в крае колесо обозрения сейчас тестируют. Фото: vlc.ru.

Во Владивостоке активно продолжаются работы по благоустройству одного из любимых мест для отдыха и прогулок – парка Минного городка. Глава дальневосточной столицы Константин Шестаков и председатель городской думы Андрей Брик лично оценили темпы и качество проводимой реконструкции.

Осмотр начался с центрального входа, где обустраивают зону для прогулок вдоль озер. Параллельно ведется создание новых входных групп, а также подготовка основания для будущих пешеходных дорожек.

Глава города лично контролирует ход работ. Фото: vlc.ru.

В сердце парка уже установлено 55-метровое колесо обозрения, которое сейчас работает в тестовом режиме. Это самый высокий аттракцион в Приморье.

В верхней части парка готовится к приему юных посетителей детский городок, насчитывающий более 20 аттракционов. Ожидается, что он откроется для ребятишек уже в начале июня.

Детский городок заработает этим летом. Фото: vlc.ru.

Кроме того, в текущем году запланировано открытие большого городского луга – новой локации для семейного отдыха и встреч с друзьями.

«Открытие парка Минного городка – это отличный подарок ко дню рождения Владивостока. Сейчас работа идет с опережением графика. Этим летом здесь уже будут первые посетители. А в будущем, уверен, парк Минного городка станет одной из ключевых площадок для отдыха и проведения больших городских мероприятий», – отметил Константин Шестаков.

Стоит подчеркнуть, что реконструкция парка выходит за рамки простого благоустройства, представляя собой возвращение городу ценного общественного пространства. Открытие территории осуществляется поэтапно. Так, в сентябре прошлого года запущена спортивная зона с баскетбольными площадками и локациями для воркаута. Зимой посетители смогли насладиться открытым катком, зонами развлечений и питанием. Этим летом октроется детский городок и колесо обозрения. Основной этап работ завершится в следующем году, после чего парк станет местом отдыха для всех жителей и гостей города с удобными маршрутами для прогулок, разнообразными аттракционами и площадками для проведения мероприятий.

