Тяжелые травмы и шесть дней борьбы за жизнь: водителю гидроцикла оспорят условный приговор за сбитых детей в Приморье

ЧП произошло в селе Рисовая Падь 5 августа 2025 года

Летний отдых на море закончился больничной койкой для двух школьниц. Пьяный турист на гидроцикле протаранил их сапборд. Виновника судили, однако за покалеченных детей он отделался лишь условным сроком. С таким решением категорически не согласилась прокуратура. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Все произошло 5 августа 2025 года в популярной среди отдыхающих бухте Рисовая (село Рисовая Падь) Хасанского района. 30-летний житель Хабаровского края решил покататься на гидроцикле. То, что мужчина был пьян, его не остановило. Выехав в акваторию, нетрезвый водитель разогнался до небезопасной скорости и протаранил сапборд, на котором плавали две девочки 13 и 16 лет.

Младшая из пострадавших оказалась на грани жизни и смерти. У школьницы диагностировали открытую черепно-мозговую травму, переломы ключицы и ребер, ушибы легких и сердца, а также закрытую травму живота. Девочку экстренно доставили во Владивосток. Врачи «тысячекоечной» больницы шесть дней боролись за ее жизнь в реанимации, проводя противошоковую терапию. Здоровью второй девочки был причинен вред средней тяжести.

Сам виновник аварии явился в полицию с повинной спустя несколько часов после ЧП. На время следствия его отправили в СИЗО. Дело дошло до Хасанского районного суда. Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности при управлении водным транспортом в состоянии опьянения.

Несмотря на тяжесть последствий, суд ограничился условным наказанием: лихач получил три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Дополнительно ему на два года запретили управлять маломерными судами. Фактически мужчина остался на свободе.

В прокуратуре посчитали такой приговор несправедливым. По мнению стороны обвинения, назначенная мера абсолютно несоразмерна тяжести преступления. Учитывая, что водитель гидроцикла находился в состоянии опьянения и едва не убил ребенка, он должен понести более строгое наказание и получить реальный срок.

«В связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания прокуратура намерена обжаловать приговор в апелляционном порядке с постановкой вопроса о назначении наказания в виде реального лишения свободы», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Теперь судьбу нетрезвого туриста заново решит вышестоящая инстанция. Прокуроры будут добиваться, чтобы мужчина отправился в колонию.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

