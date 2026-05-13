«Первый случай, когда железная дорога стала и сценой, и зрительным залом»: уникальный «Театральный поезд» отправился в Москву из Владивостока

12 мая из Владивостока стартовал уникальный всероссийский культурный проект – «Театральный поезд». Это грандиозное событие, приуроченное к 150-летию Союза театральных деятелей России, призвано объединить театральное сообщество страны. В путешествие отправятся более 160 театров из 43 городов, а его участниками станут свыше 5 тысяч профессионалов. Первыми пассажирами поезда стали приморские артисты, которые представят свои спектакли в Хабаровске. Далее состав отправится уже с хабаровскими театрами.

ЗРИТЕЛЯМ ОТКРЫВАЛИ ТАЙНЫ ТЕАТРОВ

В день отбытия необычного поезда привокзальная площадь Владивостока превратилась в эпицентр настоящего праздника. Для горожан и гостей приморской столицы подготовили концерт, театральные постановки, мастер-классы фотовыставку. Театры приготовили свои сюрпризы для приморцев. Так, Приморская сцена Мариинского театра предложила заглянуть в «Закулисье». Гостям показали самую таинственную для зрителей часть театральной жизни. Театр им. Горького тоже порадовал приморцев необычным мероприятием. Каждый желающих смог стать свидетелем того, как проходят репетиции – процесс, скрытый от глаз посторонних. Поклонники театрального искусства смогли наблюдать, как рождаются роли, когда режиссер и педагог Вадим Данцигер работал со студентами театрального факультета Дальневосточного института искусств.

ПРОЕКТ МИРОВОГО МАСШТАБА

В дальнюю дорогу необычный состав провожали не только горожане, собравшиеся на перроне. Посредством телемоста пассажирам «Театрального поезда» пожелали успехов ответственные лица.

««Театральный поезд» – это первый случай, когда железная дорога становится одновременно сценой, кулисами и зрительным залом», - сказал генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков назвал «Театральный поезд» проектом мирового масштаба. В нем примут участие 115 трупп, которые покажут порядка 280 спектаклей.

В каждом городе, где запланирована остановка, состоится двухдневный фестиваль с выступлениями, мастер-классами, встречами, в том числе на вокзалах.

ЧЕСТЬ СТАТЬ ОТПРАВНОЙ ТОЧКОЙ

Приморские край на проекте представляют театр имени Горького, театр молодежи и театр кукол. В программе гастрольного маршрута – классические и современные постановки, уличные театральные форматы, спектакли для семейной аудитории, творческие встречи и профессиональные дискуссии.

«Для Приморского края большая честь стать отправной точкой такого масштабного всероссийского проекта. «Театральный поезд» дает возможность представить творчество приморских коллективов зрителям Дальнего Востока и еще раз показать высокий профессиональный уровень приморского театрального искусства», – подчеркнула заместитель председателя правительства Приморского края – министр культуры и архивного дела Елена Бронникова.

МЕСТО ВСТРЕЧИ - МОСКВА

Особенность масштабного культурного проекта в том, что театральных поездов будет двяа. 27 мая состоится отправление театрального состава из Севастополя в Москву. По мере продвижения составов к Москве театры будут сменять друг друга.

Кульминацией проекта станет прибытие обоих поездов в один день, 30 июня, в столицу России.

Кстати, специально для проекта, который призван объединить культурное пространство России, написал песню композитор Игорь Матвиенко. Исполняют ее актер Сергей Безруков и певец Николай Расторгуев. Песня будет звучать при встрече и отправке поездов на каждой станции.

