Деревья – это «легкие» нашего края. Откуда в города и села Приморья привозят саженцы кедра, абрикоса, которые, подрастая становятся не просто настоящим украшением парков, скверов, дворов? Здесь и дышится легче. Чтобы ответить на этот и другие вопросы, надо побывать в лесопитомнике в районе Ширяевке Михайловского района.

С НАУЧНЫМ ПОДХОДОМ И ЛЮБОВЬЮ

У лесопитомника богатая история. Сеянцы выращивают уже почти 80 лет. Однако теперь этот процесс идет по-новому. Ширяевский питомник является частью Селекционно-семеноводческого лесохозяйственного центра КГБУ «Приморская авиабаза». Центр, основанный в 2025 году в рамках ведомственной программы, играет ключевую роль в развитии системы лесовосстановления и лесоразведения Приморья. Проект осуществляется на средства краевого бюджета и при поддержке губернатора.

Питомник занимает внушительную территорию в 50 гектаров. Это сопоставимо с площадью ста футбольных полей. Здесь выращивают основные лесообразующие породы юга Дальнего Востока: кедр корейский, монгольский дуб, маньчжурский орех, ясень, ильм. Сегодня специалисты создают лесосеменные плантации с улучшенными наследственными качествами. Работы идут с научным подходом, но главное, с огромной любовью. О сеянцах и саженцах здесь говорят, как о маленьких детях, которым нужны забота, уход и постоянное внимание.

«ЯСЛИ» И «ШКОЛА» ДЛЯ КЕДРА И ДУБА

Начальник лесопитомника селекционно-семеноводческого центра Алексей Федоров с гордостью рассказывает о текущей работе и планах. «Сейчас к высадке готовим крупную партию саженцев - от полутора до двух миллионов сеянцев кедра, столько же ростков ореха маньчжурского.

Для озеленения городов и сел Приморья выращиваем абрикос маньчжурский, катальпу прекрасную, маакию амурскую. По ведомственному проекту мы уже начали создавать школьное отделение на 40 тысяч саженцев», - говорит Федоров.

Структура питомника устроена так, чтобы работы шли с максимальной эффективностью. Есть поля, которые находятся под паром. Там почва отдыхает, накапливает питательные вещества.

«Сеянцы – это, образно говоря, «маленькие дети и дети постарше». Посевное отделение похоже на ясли, где саженцы, расположенные очень близко друг к другу, растут от полутора до трех лет. Затем сеянцы отправляют в «начальную школу», то есть рассаживают на большее расстояние. Здесь наши «питомцы» начинают укореняться, идти в рост, наращивать вегетативную массу. Стопроцентной приживаемости, к сожалению, не бывает. Года через три, когда деревца достигнут высоты 50-70 сантиметров, их ждет «старшая школа». Оттуда уходят «во взрослую жизнь» - на озеленение и лесовосстановление», - объясняет Алексей Федоров.

Согласно ведомственному проекту, муниципалитетам уже передано 180-200 тысяч саженцев. 150 тысяч направлены в «Приморской авиабазу» на лесовосстановление.

В ХОРОШУЮ ПОГОДУ ВЫХОДНЫХ НЕТ

Яркое достижение нынешнего года - создание лесосеменной плантации. «Для этого были в экспедиции в тайге. Нашли плюсовые деревья кедров. Скорее всего, это вековые деревья, которые дают самый богатый урожай, у них самая крупная шишка. С них взяли привои и «пересадили» на наши трех-четырехлетние сеянцы кедра, выращенные в поле. Прививаем, рассаживаем. Каждый клон в своей грядочке», - проводит экскурсию по плантации Алексей Федоров.

Как рассказал начальник лесопитомника, сейчас идет предпосевная подготовка почвы, за которой последует посев. После него начинается самое захватывающее время – прополка. Здесь без человека не обойтись. Когда всходы сеянцев только появляются в рядах посевного отделения, они еще совсем маленькие и нежные. Их нужно бережно сохранить, и здесь работают только человеческие руки. Чтобы вырастить качественный посадочный материал, требуется не только чистота рук, но и чистота помыслов, доброе сердце и искренняя преданность делу.

«Мы вкладываем в это всю душу, забывая о выходных и праздниках. Когда есть возможность работать, все остальное отходит на второй план, Важно успеть, пока позволяет погода», - объясняет Федоров.

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ

Надо отметить, что в Приморье лесовосстановление идет с опережением графика. Благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов», направленному на развитие питомников и формирование лесосеменной базы, край демонстрирует впечатляющие цифры. Ключевая цель проекта – добиться таких темпов, чтобы восстановление лесов опережало их гибель и вырубку. Итоги прошлого года подтверждают: показатель лесовосстановления достиг 215 процентов от запланированных 100.

«Для искусственного лесовосстановления нужен посадочный материал. Мы столкнулись с тем, что у нас не хватает своего посадочного материала. Был период, когда его закупали в других регионах. Тогда возникла идея создать ведомственный проект для того, чтобы лесовосстановление полностью обеспечивать нашим приморским посадочным материалом», - говорит начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведений Министерства лесного хозяйства Приморского края Мария Собянина.

По ее словам, в Приморье есть объекты лесного семеноводства, которые были выделены 70-80-е годы. Однако они уже устарели, начали утрачивать свои функции.

«Сегодня мы создаем новые объекты лесного семеноводства. Занимаемся развитием питомников, в том числе тепличного комплекса. Все же начинается с семечка», - уверены в министерстве.

Вся наша страна поделена на лесосеменные районы. Правила лесоустановления предписывают иметь районированный посадочный материал. К примеру, в Приморье вряд ли выживет посадочный материал, привезенный из Сибири или Урала. В принципе, возможен обмен сеянцами или семенами с соседними регионами – Амурской, Еврейской областями, Хабаровским краем.

«Лесосеменная плантация, которая создается в рамках ведомственного проекта, охватит 25 гектаров: 15 гектаров для кедра, 10 гектаров для лиственницы. Планируем создать плантацию к 2030 году, через семь-десять лет надеемся получить первые семена. При этом в естественных условиях кедр начинает плодоносить в среднем в возрасте 80-ти лет», - рассказала Мария Собянина.

В рамках ведомственной программы на территории региона закладывают лесосеменные насаждения кедра и лиственницы. Первые подобные объекты планируют основать уже в этом году в Яковлевском и Спасском округах. По прогнозам, к 2030 году эти насаждения станут основой новой системы лесного семеноводства региона.

