Машину занесло на обледенелом спуске во дворе дома Фото: СУ СК России по Камчатскому краю.

Житель Петропавловска-Камчатского сел за руль чужого грузовика, у которого не работали тормоза, а резина была критически изношена. На обледенелом спуске неуправляемая машина насмерть сбила 14-летнюю школьницу. Суд вынес виновнику ДТП приговор. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Авария произошла вечером 25 февраля на улице Академика Королева. За рулем грузовика находился 23-летний иностранец. Мужчина одолжил машину у родственника и достоверно знал, что она неисправна. Тормозная и стояночная системы не работали, зимние шины были сильно стерты, а на колесах стояла резина с разным рисунком протектора. Кроме того, перед выездом водитель установил на авто чужие регистрационные номера. Осознавая риски, молодой человек все равно сел за руль и поехал.

Видео: прокуратура Камчатского края Виновника смертельного ДТП с несовершеннолетней осудили на Камчатке

Мужчина проезжал через жилой двор. Дорога там шла под уклон и в тот вечер была покрыта льдом. На скользком спуске грузовик без исправных тормозов занесло. Водитель потерял управление, и тяжелую машину вынесло прямо на 14-летнюю девочку. Школьницу прижало к легковому автомобилю, припаркованному у подъезда.

После аварии водитель попытался оказать пострадавшей первую помощь и сам вызвал медиков. Врачи делали все возможное, но травмы головы и грудной клетки оказались слишком серьезными. Девочка скончалась в машине скорой по пути в больницу.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, следователи провели экспертизы, которые подтвердили вину водителя. Сам мужчина полностью во всем сознался, сотрудничал со следствием и заявил, что искренне сожалеет о случившемся.

Петропавловск-Камчатский городской суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности.

«В качестве наказания ему назначили два года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, виновника официально лишили права управлять транспортными средствами на два года», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Приговор пока не вступил в законную силу.

