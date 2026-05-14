Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 мая 2026 5:10

Сломанные тормоза и стертые шины: водитель неисправного грузовика пойдет в колонию за гибель 14-летней девочки на Камчаткевидео

Водителя неисправного грузовика осудили за гибель девочки на Камчатке
Алина ВЕСНИНА
Машину занесло на обледенелом спуске во дворе дома

Машину занесло на обледенелом спуске во дворе дома

Фото: СУ СК России по Камчатскому краю.

Житель Петропавловска-Камчатского сел за руль чужого грузовика, у которого не работали тормоза, а резина была критически изношена. На обледенелом спуске неуправляемая машина насмерть сбила 14-летнюю школьницу. Суд вынес виновнику ДТП приговор. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Авария произошла вечером 25 февраля на улице Академика Королева. За рулем грузовика находился 23-летний иностранец. Мужчина одолжил машину у родственника и достоверно знал, что она неисправна. Тормозная и стояночная системы не работали, зимние шины были сильно стерты, а на колесах стояла резина с разным рисунком протектора. Кроме того, перед выездом водитель установил на авто чужие регистрационные номера. Осознавая риски, молодой человек все равно сел за руль и поехал.

Видео: прокуратура Камчатского края

Виновника смертельного ДТП с несовершеннолетней осудили на Камчатке

Мужчина проезжал через жилой двор. Дорога там шла под уклон и в тот вечер была покрыта льдом. На скользком спуске грузовик без исправных тормозов занесло. Водитель потерял управление, и тяжелую машину вынесло прямо на 14-летнюю девочку. Школьницу прижало к легковому автомобилю, припаркованному у подъезда.

После аварии водитель попытался оказать пострадавшей первую помощь и сам вызвал медиков. Врачи делали все возможное, но травмы головы и грудной клетки оказались слишком серьезными. Девочка скончалась в машине скорой по пути в больницу.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, следователи провели экспертизы, которые подтвердили вину водителя. Сам мужчина полностью во всем сознался, сотрудничал со следствием и заявил, что искренне сожалеет о случившемся.

Петропавловск-Камчатский городской суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности.

«В качестве наказания ему назначили два года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, виновника официально лишили права управлять транспортными средствами на два года», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Приговор пока не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выходила из подъезда и поскользнулась: стали известны подробности гибели 14-летней девочки под колесами грузовика на Камчатке

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.