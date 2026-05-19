Такое нужное жилье для всех

Андрей Цуренко: администрация Владивостока делает основной акцент на жилищную политику. Фото: Николай ИВАНОВ.

Корреспондент «Комсомольской правды» поговорил с начальником управления по учету и распределению жилой площади Владивостока Андреем Цуренко о том, какие программы поддержки действуют в городе, кто может на них рассчитывать, сколько времени придется ждать заветных ключей от квартиры и какие планы у властей на ближайшее будущее.

В последние годы жилищная политика стала одним из ключевых направлений работы городской администрации. О том, как реализуются различные программы по обеспечению граждан жильем, «Комсомолка» получила информацию из первых рук.

– Расскажите, как сейчас ведется работа по расселению аварийного жилищного фонда? Сколько граждан уже переехали из аварийного жилья?

– В настоящее время мы расселяем более 65 аварийных домов, признанных аварийными до 2017 года. В рамках текущей программы построен комплекс на Русской, 57 – это четыре многоквартирных дома. Поэтапно вводят корпуса в строй, таким же образом идет их заселение. Недавно прошло торжественное мероприятие: глава города вручил ключи жителям аварийного фонда и детям сиротам. Мы постарались совместить несколько программ в одном проекте. Такой подход оказался наиболее эффективным решением, поскольку разные категории граждан нуждаются в поддержке.

Жилищная политика – одно из ключевых направлений нашей работы. Город участвует во всевозможных программах и проектах. Это и расселение аварийного жилья, поддержка детей-сирот, инвестиционные проекты, в рамках которых застройщики закладывают квартиры для муниципалитетов, проекты развития застроенных территорий.

За последние пять лет нам удалось улучшить жилищные условия более чем полутора тысячам семей – это почти три тысячи человек. Граждане получили более 56 тысяч квадратных метров жилья.

– Какие меры поддержки в сфере жилья сейчас действуют в городе? Кто может ими воспользоваться?

– У нас есть две основные категории мер поддержки: предоставление квартир в натуральном виде, финансовая помощь в виде выплат на приобретение жилья.

Приведу конкретные примеры. Дети сироты могут получить как готовые квартиры, так и сертификаты на покупку жилья (сумма соответствует рыночной цене – более 6 млн рублей, что позволяет купить квартиру без ипотеки).

Молодые семьи получают сертификаты на каждого члена семьи – в среднем по 1 млн руб. Эти средства можно дополнить личными накоплениями, ипотечными средствами или средствами материнского капитала, чтобы приобрести или построить жилье.

Граждане из аварийного фонда вправе выбирать, получить денежную компенсацию или квартиру. Малообеспеченные семьи имеют право на получение квартиры.

Медики и педагоги, привлеченные из других регионов, могут рассчитывать на служебное жилье – это помогает привлекать профессиональные кадры в эти сферы. Действуют специальные программы, например, «Сельский доктор», а также программы для молодых педагогов: предоставляется жилье и финансовая поддержка при переезде.

Прочие граждане, не относящиеся к льготным категориям, могут воспользоваться муниципальным коммерческим фондом. Это жилье старого фонда, которое сдается за плату без особых требований к нанимателю. Такой подход позволяет ежегодно пополнять бюджет примерно на 20 млн рублей и одновременно помогать людям, не имеющим права на бесплатное жилье.

– Сколько в среднем приходится ждать получения жилья или сертификата? От чего это зависит?

– Сроки очень индивидуальны и зависят от категории граждан и программы. Для аварийного фонда обеспечение идет в порядке признания домов аварийными – в некоторых случаях сроки ожидания могут быть значительными.

Для молодых семей и детей-сирот срок ожидания небольшой. Если семья собирает документы в этом году, особенно если она многодетная или в ней есть участник СВО, то уже в следующем году она может получить сертификат. Аналогично с детьми-сиротами, имеющими дополнительные льготы, например, статус участника СВО, обеспечение происходит на следующий год.

В этом году в рамках программы «Молодая семья» сертификаты уже получили 17 участников СВО и 10 многодетных семей. А в прошлом году подобную поддержку получили 23 многодетные семьи и 6 участников СВО. Также в коммерческом фонде проживают 13 участников спецоперации, а в служебном – несколько десятков участников СВО, уточню: в фонде, ранее находившемся в распоряжении Минобороны. За последние пять лет городская администрация сосредоточилась на льготных категориях и старается обеспечивать их максимально оперативно и доступно – если не по одной программе, то в рамках других.

Начальник управления по учету и распределению жилой площади Владивостока Андрей Цуренко. Фото: Николай ИВАНОВ.

– Каким требованиям должно отвечать жилье, предоставляемое льготным категориям граждан? Кто контролирует соблюдение этих требований?

– К жилью предъявляются четкие требования. Минимальная площадь предоставления жилья: для одних категорий – 13 квадратных метров, для других – 21 кв. метр, это зависит от категории.

Жилье должно быть полностью благоустроено: с кухней, санузлом, всем необходимым оборудованием, полностью готовым к проживанию – «под ключ».

Контроль осуществляют администрация города, органы прокуратуры, контрольно-счетная палата. Ежегодно проводятся проверки предоставленного фонда и оснований для предоставления жилья. Это необходимо, поскольку жилье – существенные финансовые вложения, и важно обеспечить соблюдение всех прав и законных интересов получателей.

– Что делать, если после заселения жильцы обнаруживают какие-то дефекты или проблемы в квартире?

– При предоставлении жилья мы выдаем памятку с информацией, куда обращаться для открытия лицевых счетов, как зарегистрироваться по месту жительства, куда направлять обращения по гарантийным обязательствам, к кому обращаться по вопросам работы управляющей компании, как решать проблемы, связанные с эксплуатацией, перепланировкой или переустройством. Мы объясняем порядок всех процедур, помогаем с документами и направляем в нужные инстанции.

– С чего начать, если я попадаю под льготную категорию и могу претендовать на жилье? Куда обращаться?

– Порядок зависит от категории. Детям-сиротам никуда идти не нужно. Их учет и постановка в очередь осуществляется автоматически. По достижении 14 лет органы опеки анализируют имущественное положение и включают в список на обеспечение. По достижении 18 лет наступает право на обеспечение, а после 23 лет появляется право выбрать сертификат вместо квартиры.

В случае переселения из аварийного жилья программа реализуется практически автоматически. Мы сами находим людей, предлагаем варианты расселения, объясняем процедуру и предлагаем выкуп, если он предусмотрен.

Для остальных категорий, например, малоимущих, достаточно обратиться в МФЦ или через «Госуслуги». Межведомственные технологии позволяют нам запросить для гражданина порядка 90 % документов, если он приложил паспорт и документы для идентификации. Мы проконсультируем по телефону или на личном приеме и обеспечим полное сопровождение.

Если обеспечение идет не через городскую администрацию, а через краевые структуры или Минобороны, мы консультируем, помогаем с документами и перенаправляем.

– Каковы планы по обеспечению жильем представителей данных категорий в ближайшее время? Будут ли новые стройки?

– В этом году мы планируем продолжить предоставление квартир на Русской, 57, в планах – корпус 2 и часть корпуса 1, что составит около 200 квартир. Кроме того, получаем из краевого бюджета средства на восстановление старого фонда – будем предоставлять жилье из него, в том числе детям-сиротам. Заключили контракты на участие в долевом строительстве с застройщиками – адресно для детей-сирот из числа участников СВО.

Сейчас новое строительство пока не планируется, мы переориентированы на работу с застройщиками. По условиям таких проектов застройщику предоставляется земля, а взамен он берет на себя социальные обязательства – обычно это предоставление 5 % квадратных метров от общей площади построенного жилья.

– Откуда город получает финансирование для реализации этих программ?

– Финансирование поступает из краевого и федерального бюджетов. Мы активно участвуем в различных программах и проектах, получаем средства и используем их максимально эффективно. Важна командная работа со всеми структурами – Правительством Приморского края, министерствами, органами военного управления и другими. Задача администрации – создать необходимые условия для реализации гражданами права на жилище, и мы стараемся помогать всем людям, независимо от оснований и способов жилищного обеспечения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.