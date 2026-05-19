Во Владивостоке автолюбители могут вызвать муниципальные эвакуаторы

Служба эвакуации, действующая на базе муниципального предприятия «Содержание городских территорий» («СГТ») более шести месяцев, открыла доступ к своим услугам для всех желающих во Владивостоке.

Ранее эвакуация была доступна исключительно по заявкам сотрудников Госавтоинспекции для устранения нарушений правил парковки. Теперь каждый житель города может самостоятельно вызвать муниципальный эвакуатор. Это особенно актуально для владельцев неисправных автомобилей, получивших повреждения в результате ДТП или нуждающихся в транспортировке в автосервис.

Для заказа эвакуатора необходимо позвонить по номеру 8-924-002-53-00. Диспетчер примет заявку, уточнив место подачи спецтехники и пункт назначения для автомобиля. Услуга охватывает территорию Владивостокского городского округа, за исключением поселка Береговое, островов Попова и Рейнеке.

Стоимость эвакуации легкового автомобиля установлена в размере 4 190 рублей.

Стоит отметить, что во Владивостоке – одном из самых автомобилизированных городов страны, уделяется особое внимание созданию комфортных условий, как для водителей, так и для пешеходов. Как ранее писала «КП», в прошлом году в дальневосточной столице открыли две муниципальные парковки. Речь о площадках для автомобилей на Корабельной Набережной, 1, и в районе железнодорожной станции Вторая Речка. Оператором этих стоянок выступает Центр организации дорожного движения Владивостока (ЦОДД). Также в разных районах города функционируют платные парковки вдоль дороги. При этом в выходные и праздничные дни, а также в будни с 19:00 до 08:00 плата за парковку не взимается.

