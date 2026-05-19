ФОК с футбольным и волейбольными полями строят в Ольгинском округе

Такая инициатива поможет сделать спорт доступным для всех желающих. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

У жителей Ольгинского округа уже этим летом появится отличная возможность для бесплатных занятий спортом. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс планируется открыть к концу июня. В спортивном центре, площадью около 1500 квадратных метров, расположатся футбольное и волейбольные поля, баскетбольная площадка и зал для единоборств. Так что каждый сможет найти для себя занятие по душе.

Важно отметить, что посещать ФОК смогут не только ученики спортивной школы, но и все жители округа. На данный момент смонтирован металлокаркас будущего спорткомплекса, уже проведены инженерные системы, на завершающей стадии монтаж крыши. После окончания работ специалистам предстоит также благоустроить прилегающую территорию.

«Этот спортивный зал делается для всего населения нашего округа. В нем будут проводиться соревнования. При непогоде, когда нужна будет крыша, также здесь будут организовываться мероприятия», – поделился Степан Листровой, директор Ольгинской спортивной школы.

Фото: otvprim.tv

Стоит отметить, что в Приморье уделяется большое внимаение развитию спорта и привлечению к здоровому образу жизни населения. Масштабное обновление спортивной инфраструктуры в крае проводится при поддержке президента России Владимира Путина. Реализуется главная задача – увеличение доступности занятий для всех жителей. Многие тренировки для детей проводятся бесплатно благодаря сертификату дополнительного образования.

В регионе продолжается строительство и ремонт физкультурно-оздоровительных комплексов, многофункциональных спортплощадок, ледовых арен и стадионы. По информации правительства Приморья, в настоящее время возводят и модернизируют около 30 спортивных сооружений в 12 муниципалитетах региона. «КП» ранее подробно писала о работах в разных районах края, среди них и реконструкция бассейна в Партизанске. На базе обновленного спортивного объекта возобновили программу «Плавание для всех» (0+).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.