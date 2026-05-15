В столице Приморья состоялсь церемония награждания учеников детских школ искусств и художественных школ. Стипендии из рук главы города получили 25 одаренных ребят и три творческих коллектива.

Демид Мамошин, ДШИ №2, виолончель.

Мероприятие, организованное управлением культуры администрации Владивостока, прошло в Детской школе искусств № 1 имени Сергея Прокофьева. Стоит отметить, что стипендии присуждаются за выдающиеся достижения в области музыки, живописи, танца и других видов искусства, за успехи в конкурсах и активную концертную деятельность.

Ульяна Чемерис, ДХШ №1, художественное искусство.

В этом году денежные премии вручали глава Владивостока Константин Шестаков, председатель Думы Владивостока Андрей Брик и депутат гордумы Василиса Ходнева. Среди награжденных – юные артисты, уже завоевавшие признание на различных уровнях. Для получения денежного поощрения необходимо не только показывать отличные результаты в учебе, но и активно участвовать в творческой жизни, демонстрируя высокие достижения на городских, краевых, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях и выставках.

Лилия Ковтун, ДШИ №5, кларнет и хореография.

«Мы и дальше с командой будем создавать все условия, чтобы вы чувствовали себя комфортно в родном городе. Чтобы вы знали, что это лучший город и здесь любой творческий человек может реализоваться», – поделился Константин Шестаков.

Церемонию украсили выступления самих стипендиатов. Разнообразили программу артисты хора «Алые паруса» под руководством Заслуженного работника культуры России Елены Петуховой.

Подчеркнем, поощрение юных дарований во Владивостоке стало доброй традицией. Награды по представлению управления культуры мэрии Владивостока вручаются с 2006 года.

