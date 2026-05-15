Леопард вел себя миролюбиво, демонстрируя спокойствие и уверенность

В национальном парке «Земля леопарда» туристы стали свидетелями уникальной встречи. Одно из самых редких животных планеты – дальневосточный леопард – вышел прямо к дороге и стал наблюдать за машиной с гостями. Ролик с дикой кошкой сняли на телефон. Героем оказался молодой и очень любопытный самец по номером Leo 347M. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Встреча произошла во время маршрута «По следам больших кошек» под руководством сотрудника нацпарка Антона Ганзевича. Леопард держался на безопасном расстоянии, но при этом внимательно следил за людьми. Его личность установили по уникальному узору пятен – он как отпечатки пальцев у человека. Сейчас Leo 347M около двух лет.

«Несмотря на свое природное любопытство, леопард вел себя миролюбиво, демонстрируя спокойствие и уверенность на своей земле», – отметили в нацпарке.

Кстати, этот самец уже успел стать звездой – ранее его сфотографировал профессиональный фотограф. Тогда леопард позировал в одиночестве на возвышенности. До этого его видели только на скрытых лесных камерах вместе с мамой и вторым котенком.

Дальневосточный леопард – самый мирный подвид: не зафиксировано ни одного случая нападения на человека. В начале 2000-х этих кошек оставалось всего около 35 на всей планете, но благодаря работе нацпарка, созданного в 2012 году, популяция выросла втрое. Сейчас здесь отмечено более 120 леопардов.

