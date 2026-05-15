Нарушителей Водного кодекса начали штрафовать в Приморье

Согласно Водному кодексу, у моря запрещено парковаться в радиусе 500 метров. Фото: правительство Приморья

В Приморье начали жестко пресекать нарушения Водного кодекса. Автомобилистам перекрыли доступ к береговой линии бетонными блоками, а нарушителям грозят крупные штрафы. В преддверии пляжного сезона власти края взялись за порядок у воды. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Первым на очереди стал остров Русский. Там у бухты Боярина уже устанавливают железобетонные преграды – всего планируют оградить около 850 метров берега. Причина – вал жалоб от местных жителей, которые устали от того, что проезд к паромной переправе перегорожен брошенными машинами, а отдых у моря напоминает стоянку. Чиновники пояснили, что заезжать в прибрежную зону запрещено законом.

Ограничения ввели не только здесь. В прошлом году бетонные блоки уже появились на пляжах бухт Карпинского и Щитовая. Аналогичные меры действуют в Ливадии, Андреевке и Трехозерье, где власти вместе с бизнесом обустраивают цивилизованные места для отдыха. Арендаторы пляжей могут получить от государства до 10 миллионов рублей субсидии на эти цели.

Министр туризма края Наталья Набойченко подчеркнула, что это требование самих же отдыхающих.

«Прежде всего, это инициатива самих отдыхающих, которые приезжают к нам в край посмотреть на красоту моря, а не припаркованные машины вблизи водоёмов. Только за прошлый год в наш чат-бот поступило более 100 обращений именно на организацию отдыха у воды. Такую работу Правительство региона вместе с главами муниципалитетов проводит, и первые результаты можно было видеть на пляжах Ливадии, Андреевки, бухт Триозёрья и Лазурной, где совместно с бизнесом, при поддержке краевых властей обустраиваются места комфортного и безопасного отдыха», – сказала министр.

Эксперты напоминают, что согласно Водному кодексу, у моря запрещено парковаться в радиусе 500 метров (водоохранная зона). У рек дистанция меньше – от 50 до 200 метров. Исключение – только спецтранспорт.

Бесконтрольный въезд машин наносит вред окружающей среде. Об этом говорят пятна машинного масла.

Обычного водителя могут оштрафовать на 3–4,5 тысячи рублей. Должностному лицу придется выложить до 12 тысяч, а юридическому – от 200 до 400 тысяч рублей.

