Наталья Королева пошла работать дворником на время, а осталась на годы. Фото: Ирина ФАСОВА.

К дворнику Наталье не просто так обращаются «Королева «Арбата»». Титул без иронии. Фамилия у нее Королева. Произносится именно так: без буквы «ё» и с ударением на предпоследний слог. Подробнее – в материале ««Комсомольская правда» - Владивосток».

ХОЧУ БЫТЬ ДВОРНИКОМ

Конечно, в детстве Наталья не мечтала стать дворником. Увлекалась фигурным катанием. Сейчас аксель и либелу выполняет с метлой в руках. И ей это нравится. Работу любит, порядок на владивостокском Арбате (улица Адмирала Фокина) наводит с душой, как хозяйка, которая ждет в дом дорогих гостей. Кто-то сейчас скептически ухмыльнется: «Так мы и поверили». Вы просто не знакомы с Натальей.

Наталью Королеву знают практически все жители домов по улице Адмирала Фокина. Фото: Ирина ФАСОВА.

По специальности она повар четвертого разряда. В COVID-19 предприятие, где работала, закрылось, как и многие в сфере услуг. Стала мониторить рынок труда: ничего подходящего. Тут узнала, что во владивостокское муниципальное учреждение «Содержание городских территорий» требуются дворники. Пошла на время, осталась на годы. Много раз могла бы вернуться к поварской профессии, но зачем?

«Понимаете, настолько полюбила свою работу, что не смогу себя без нее представить. Всегда была очарована Владивостоком. Я сама с Хабаровска, потом жила в Магадане. Первый раз увидела Владивосток в конце 90-ых и буквально влюбилась в город», - восторженно говорит дворник в беседе с корреспондентом «Комсомолки».

ВЛАДЕНИЯ КОРОЛЕВЫ

Свои владения Королева не устает нахваливать.

«На «Арбате» красиво в любое время года и суток, но вечером настоящее волшебство: фонари, иллюминация над головой словно звездное небо. И всегда ощущение праздника», - заражает любовью к Владивостоку Наталья.

Рабочее место Натальи - самый красивый уголок Владивостока. Фото: Ирина ФАСОВА.

Говорит, на работе никогда не бывает скучно. Никакой рутины, от которой страдают многие офисные клерки.

«Каждый день не похож на другой. Постоянно общаюсь с огромным количеством самых разных людей, в том числе иностранцами. Могу запросто подменить туристическую полицию», - удивляет дворник.

К Наталье часто обращаются зарубежные туристы с вопросами: как пройти к такому-то магазину, ресторану или городской достопримечательности. Она помогает каждому. Благо, есть приложения в мобильном.

«Сейчас думаю выучить китайский. Будет проще общаться с гостями из Поднебесной», - делится планами на ближайшее будущее Наталья.

ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ ПОХУДЕНИЯ

Наталье многие женщины завидуют – стройная, подтянутая. И как ей это удается?

«Я же постоянно в движении. По «Арбату» в одну сторону пробегу, прибордюрку почищу, мусор под скамейками соберу. Потом то же самое в другую сторону. Каждый день прохожу 16 тысяч шагов», - раскрывает Наталья секрет прекрасной физической формы.

Чистоту на участке наводит с трепетом настоящей хозяйки. Фото: Ирина ФАСОВА.

Так что, если кто хотите похудеть, устраивайтесь дворником, советует Наталья. Зачем тратиться на абонемент в тренажерный зал?

«У нас, дворников, работают все группы мышц. Тут тебе и приседания, и растяжка. За месяц сбросите лишние килограммы. Вам за это еще и денег дадут. Зарплата у нас хорошая. Смена с 8 до 17 часов, за переработку доплачивают. Стабильно, спокойно, коллектив дружный, начальство понимающее», - агитирует Наталья.

Говорит, ее работа - сплошные плюсы. Ты постоянно на свежем воздухе, в самом красивом месте Владивостока. Какой вид на море отсюда открывается! Им невозможно не любоваться.

«Даже в выходной сюда прихожу, гуляю по набережной. Радуюсь жизни», - признается Наталья.

Королева знает каждый куст, дерево на «Арбате». Сейчас цветет абрикос, чуть дальше форзиция. С клумб подмигивают разноцветные анютины глазки.

«Это стараются ребята из «Зеленого Владивостока», - исподволь учит уважать труд людей Наталья.

МЕСТНЫХ ЗНАЕТ ПОИМЕННО

Местный Арбат – точка притяжения богемы: музыкантов, художников, фотографов, танцоров. Наталья знакома почти со всеми.

Местный Арбат - любимое место отдыха горожан и гостей Владивостока. Фото: Ирина ФАСОВА.

«Мне нравится наблюдать за творчеством талантливых ребят. Получается у меня каждый день праздник – концерты, перфомансы. Меня знают и все работники магазинов. Иногда прошу: «Девочки, мальчики, приведите в порядок, пожалуйста, свою территорию». Со мной никто не спорит. Знают, своего обязательно добьюсь. И спасибо современным технологиям. Могу зафиксировать безобразие на фото и отправить в администрацию Владивостока», - делится профессиональными секретами Наталья.

Ее знают все живущие в округе. Как-то Королева ушла на больничный, так люди всполошились: куда делся любимый дворник?

«Я знаю местных по именам. Здороваемся, общаемся, делимся житейскими проблемами и радостями. Люди даже замечают, когда у меня выходной. Ждут». – улыбается Наталья.

Она со всеми приветлива и доброжелательна. Говорит, есть люди, которые регулярно приезжают из края во Владивосток в больницу. Так непременно приходят на «Арбат», чтобы поговорить с душевным дворником.

Владивосток - лучший город Земли, уверена Наталья. Фото: личный архив героини публикации

ВУЛЬГАРНОСТЬ НА «АРБАТЕ» ПРЕСЕКАЕТСЯ

Наталья подкупает искренностью и открытостью, но в том, что касается работы, неумолима.

«Если где-то грязно, и мне это не нравится, я всегда подхожу, делаю замечания отдыхающим», - говорит Королева.

- Не страшно? Не боитесь в ответ получить порцию агрессии? – задаем вопрос Наталье.

«Конечно, люди разные, кто-то нетрезвый. На экстренный случай у меня с собой газовый баллончик. Но я очень вежливо со всеми разговариваю, часто с шуткой. Еще никто не отказался выполнить мою просьбу. Я тактично напоминаю: «Ребята, не забудьте убрать после себя. Везде урны». У нас 27 новых урн недавно установили. Красота», - радуется Наталья.

Кстати, она долгое время работала в детском садике воспитателем. Детей любит. Пусть они уже выросли, курят и не всегда говорят на литературном русском языке.

«Бывает, вижу, девчонки ведут себя вульгарно, матерятся. Говорю: «Вы такие красивые, юные, настоящие принцессы. Разве принцессы так ругаются? Видите, у меня даже ушки в трубочку сворачиваются». Такой подход действует, - делится педагогическими хитростями Наталья.

Наталья Королева большую часть жизни прожила в Магадане. Но Владивосток стал городом, покорившим сердце. Фото: личный архив героини публикации

Осенью у Натальи отпуск. Полетит в Магадан проведать родных. Главное – в школе, где учился ее младший сын, пройдет торжественное мероприятие. Будут открывать памятную табличку в память о нем, погибшим, защищая Родину в зоне специальной военной операции. Старший сын живет в Москве. Постоянно зовет маму к себе. Наталья говорит: "В гости приеду с удовольствием, но не навсегда. Владивосток ни на что не променяю".

