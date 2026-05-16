Туристка едва не погибла от лап медведя: организатора похода оштрафовали за игнорирование требований прокуратуры на Камчатке

Жуткая история, случившаяся минувшим летом на Камчатке, получила продолжение. Ночью медведь едва не растерзал туристку прямо в палатке, чудом оставив ее в живых. Теперь за нарушение техники безопасности отвечает организатор того самого похода. Мужчина уже получил штраф, но впереди его ждет разбирательство по основной статье. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ОТМАХНУЛСЯ ОТ ЗАКОНА

Надзорные органы инициировали проверку в отношении индивидуального предпринимателя из Тюменской области, который и организовал тот злополучный тур. После того как медведь отправил туристку в реанимацию с тяжелейшими увечьями, Елизовская городская прокуратура начала выяснять обстоятельства произошедшего.

Ведомство вынесло бизнесмену официальное представление. От него требовали немедленно устранить все нарушения безопасности, чтобы в будущем подобные трагедии не повторялись. Однако организатор тура отнесся к требованиям прокурора формально: бумаги он рассмотрел несвоевременно и, по сути, проигнорировал, не приняв никаких реальных мер.

Против предпринимателя завели дело по статье КоАП РФ «Невыполнение законных требований прокурора». На днях состоялся суд, который признал бизнесмена виновным и назначил ему денежный штраф. Решение пока не вступило в законную силу. Но административный штраф – это далеко не единственная претензия к организатору.

«В отношении фигуранта судом продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

НОЧНОЙ КОШМАР В ПАЛАТКЕ

Напомним, трагедия, прогремевшая на всю страну, произошла в ночь на 18 июля 2025 года в районе Мутновской ГеоЭС. 44-летняя жительница Самарской области спала в своей палатке, когда на лагерь вышел медведь. Хищник набросился на спящую женщину и начал буквально рвать ее на части.

На истошные крики сбежались другие участники похода – им чудом удалось отогнать рассвирепевшего зверя. Женщина получила множественные обширные рваные раны и переломы. В группе находился медик, который оказал первую помощь и вывел ее из болевого шока. Туристку экстренно госпитализировали и провели сложную операцию.

Позже выяснилась и судьба самого косолапого. Медведь вернулся на место стоянки, где его уже поджидали охотники. Зверя застрелили. Экспертиза показала, что хищнику было около 15 лет, он был серьезно болен, а из-за стертых и гнилых зубов не мог добывать пищу в дикой природе. Точку в этом деле теперь должен поставить суд.

