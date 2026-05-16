Борис Кубай дал прогноз погоды в Приморье на лето 2026 года Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Этим летом в Приморье возрастает риск сильных дождей и паводков. Главный синоптик края Борис Кубай предупредил, что над Тихим океаном наблюдаются нетипичные процессы: сезон тайфунов стартовал необычно рано. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Почему погода в Приморье летом 2026 года вызывает тревогу

По словам руководителя Примгидромета, атмосферные процессы в 2026 году развиваются по нестандартному сценарию. Традиционно первый тихоокеанский тайфун зарождается только в мае, однако в этот раз процесс начался значительно раньше. Первые вихри образовались еще в феврале, и на сегодняшний день их количество уже достигло пяти. Такая статистика говорит об очень высокой активности океана уже в начале сезона.

Дополнительным тревожным фактором стало появление субтропической воздушной массы над югом Приморья и Японским морем. Воздух на высоте сейчас прогревается до +15…+18 градусов – обычно такие значения фиксируют в середине июля или августе, но никак не весной. Одновременно с этим синоптики наблюдают активный перегрев суши в восточном Китае: эти территории могут стать своеобразной мишенью для летних тайфунов.

Прогноз Бориса Кубая на лето 2026

Исходя из этих данных, специалисты рассматривают два возможных сценария на лето. Первый вариант предполагает сохранение жаркой и засушливой погоды. Это произойдет, если мощный Тихоокеанский антициклон заблокирует тайфуны и заставит их уйти привычными маршрутами через Филиппины в сторону Вьетнама.

Второй сценарий гораздо более тревожный. Если антициклон ослабнет или сдвинется, стихия сможет обогнуть его через Желтое или Японское море, выйти на Китай и затем направиться к границам Приморья. Опасность заключается в том, что такие траектории порой могут оказаться коварнее прямого выхода тайфуна на регион.

«Когда тайфун заполняется влагой над территорией Китая, он начинает поставлять к нам переувлажненную тропическую воздушную массу. При столкновении даже с относительно активным холодным фронтом может возникнуть очень мощная конвективная реакция», – рассказал Борис Кубай.

Угроза наводнений в Приморском крае

Именно такие процессы приводят к масштабным ливням, грозам и резкому подъему уровня воды в реках. Чтобы минимизировать возможный ущерб, в регионе уже идет расчистка русел рек в наиболее уязвимых и паводкоопасных районах края. Эта работа проводится в том числе на основе свежих гидрологических данных Приморского УГМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не стихия, а тест на прочность: отголоски рекордного снегопада продолжают парализовывать Приморский край

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.