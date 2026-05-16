Этим летом в Приморье возрастает риск сильных дождей и паводков. Главный синоптик края Борис Кубай предупредил, что над Тихим океаном наблюдаются нетипичные процессы: сезон тайфунов стартовал необычно рано. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
По словам руководителя Примгидромета, атмосферные процессы в 2026 году развиваются по нестандартному сценарию. Традиционно первый тихоокеанский тайфун зарождается только в мае, однако в этот раз процесс начался значительно раньше. Первые вихри образовались еще в феврале, и на сегодняшний день их количество уже достигло пяти. Такая статистика говорит об очень высокой активности океана уже в начале сезона.
Дополнительным тревожным фактором стало появление субтропической воздушной массы над югом Приморья и Японским морем. Воздух на высоте сейчас прогревается до +15…+18 градусов – обычно такие значения фиксируют в середине июля или августе, но никак не весной. Одновременно с этим синоптики наблюдают активный перегрев суши в восточном Китае: эти территории могут стать своеобразной мишенью для летних тайфунов.
Исходя из этих данных, специалисты рассматривают два возможных сценария на лето. Первый вариант предполагает сохранение жаркой и засушливой погоды. Это произойдет, если мощный Тихоокеанский антициклон заблокирует тайфуны и заставит их уйти привычными маршрутами через Филиппины в сторону Вьетнама.
Второй сценарий гораздо более тревожный. Если антициклон ослабнет или сдвинется, стихия сможет обогнуть его через Желтое или Японское море, выйти на Китай и затем направиться к границам Приморья. Опасность заключается в том, что такие траектории порой могут оказаться коварнее прямого выхода тайфуна на регион.
«Когда тайфун заполняется влагой над территорией Китая, он начинает поставлять к нам переувлажненную тропическую воздушную массу. При столкновении даже с относительно активным холодным фронтом может возникнуть очень мощная конвективная реакция», – рассказал Борис Кубай.
Именно такие процессы приводят к масштабным ливням, грозам и резкому подъему уровня воды в реках. Чтобы минимизировать возможный ущерб, в регионе уже идет расчистка русел рек в наиболее уязвимых и паводкоопасных районах края. Эта работа проводится в том числе на основе свежих гидрологических данных Приморского УГМС.
