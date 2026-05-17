«Вы больше не сможете попасть домой»: две женщины остались без накоплений, поверив в популярную мошенническую схему в Приморье

Женщинам позвонил лже-сотрудник службы по замене домофонов Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Аферисты обманули женщин из Уссурийска, используя схему с заменой домофона. Жертвами стали две местные жительницы 48 лет и 64 лет. Одна перевела на счета злоумышленников 950 тысяч рублей, вторая – 150 тысяч. Полиция завела уголовные дела по статье «Мошенничество». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сначала женщинам позвонил лже-сотрудник службы по замене домофонов. Он сообщил, что нужно срочно заменить ключи, и попросил назвать «код подтверждения» из СМС. Дальше пришло сообщение якобы с портала Госуслуг: аккаунт взломан или кто-то пытается оформить кредит.

«Далее аферисты следуют стандартной схеме с «представителями Центробанка и сотрудниками правоохранительного ведомства» которые поочередно убеждают в необходимости обезопасить свои денежные средства или задекларировать доходы переведя на подконтрольные им счета», - рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Женщины поверили и перевели свои сбережения мошенникам. Полиция предупреждает: сотрудники домофонных служб никогда не просят коды из СМС. Если вам звонят и говорят о взломе Госуслуг или оформлении кредита – кладите трубку. Настоящий банк или полиция никогда не попросят перевести деньги на чужой счет. Сейчас следствие ищет аферистов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

