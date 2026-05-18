В школе № 23 провели необычный эксперимент: ЕГЭ по математике пробовали сдать и дети, и их родители.

На уникальный эксперимент решились в администрации Владивостока, организовав «семейную» пробную сдачу главного государственного экзамена по базовой математике. Площадкой для акции «Сдаем ЕГЭ вместе – дети и родители» выбрали школу № 23 на Иртышской. Это один из 15-ти пунктов проведения ЕГЭ во Владивостоке.

В минувшую субботу, 16 мая, здесь было по-особенному оживленно и волнительно. Участникам эксперимента предстояло полностью погрузиться в процедуру единого государственного экзамена по математике базового уровня.

ВСЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ И ВСЕРЬЕЗ

Пусть тестирование было пробным, но организация на 100 процентов соответствовала традиционному экзамену. Никаких поблажек, не смотря на имитацию ЕГЭ. Мамам, папам и их детям предстояло написать полноценную работу, составленную из заданий, аналогичным ЕГЭ-2026. На решение вопросов отводилось три часа. Горожане, словно опережая время, оказались помещенными в реалии 8 июня. В этот день во Владивостоке выпускники будут сдавать ЕГЭ по базовой и профильной математике.

К кабинетам, где предстояло корпеть над формулами, задачами и уравнения, участники проходили через рамку металлодетектора. Предэкзаменационный контроль строгий. Личные вещи, телефоны, смарт-часы и прочие девайсы под запретом. С собой - только паспорт и горячее желание успешно справиться с заданиями.

ИТОГИ ЭКЗАМЕНОВ - ТАЙНА

Во Владивостоке пробные ЕГЭ регулярно пишут и выпускники, и родители, но по отдельности. Так, недавно на базе школы № 17 прошла акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». «Семейный» экзамен проводится впервые.

«Идею совместной «репетиции» мы почерпнули на просторах интернета. Подобные мероприятия проводят в Татарстане. Для Владивостока, впрочем, как для Приморье и Дальнего Востока в целом, такая форма пробного тестирования в новинку. Мы решили, пусть взрослые и дети вместе поволнуются, но при этом снимут уровень тревожности. Поймут, что вместе намного легче проходить любые препятствия и испытания, - рассказала начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования города Владивостока Милица Шипун.

Эксперты проверят результаты работа и доведут итоги только для участников, если они изъявят желание. Никакого разглашения тайны.

«У нас нет задачи проверить знания родителей. А вот для детей, конечно, это хорошая возможность потренироваться, понять, что стоит подучить перед ЕГЭ. Главное показать, родителям и школьникам, что испытание можно пройти достойно, без волнения и тревоги», - добавляет Милица Шипун.

ВСПОМИНАЕШЬ СЕБЯ НА ЭКЗАМЕНЕ В ШКОЛЕ

За массовостью в администрации Владивостока не гнались. Понимали, что суббота у многих выходной, да и не все родители уверены в своих силах. «Пришли 20 человек, и это хороший показатель», - говорит начальник профильного управления.

Татьяна с сыном Димой без раздумий решили стать участниками эксперимента. У Димы по математике стабильная «четверка». После школы собирается поступить в университет. Исполнит свою мечту, станет учителем истории.

За несколько минут до сдачи ЕГЭ Татьяна поделилась эмоциями.

- Волнуюсь, конечно. Вспоминаешь свои чувства, когда сама сдавала экзамены в школе. Очень хорошая идея – провести совместное тестирование. Дети делятся своим субъективным мнением, а тут ты как мама сможешь понять процесс изнутри, - рассказала участница необычного экзамена.

Татьяна надеется успешно справиться с ЕГЭ. Математика ей близка, она по профессии бухгалтер.

ШПАРГАЛКИ НЕ ПОМОГУТ

Все этапы прохождения пробного экзамена расписаны по минутам. Ровно в 9.50 начинается первая часть инструктажа по заполнению бланков. В 10.00 – вторая часть. Участники пробного ЕГЭ получают полную информацию по оформлению экзаменационных листов. Организаторы придерживаются тех же правил, инструкций, которые оговорены в порядке проведения государственной итоговой аттестации.

«Начало экзамена фиксируется время на доске в классе. Затем отсчитывается три часа - время, утвержденное Министерством просвещения. Участников экзамена обязательно предупредят, когда время будет на исходе», - объясняет специалист управления по работе с муниципальными учреждениями образования города Владивостока Ирина Королькова.

Происходящее в классе фиксирует система видеонаблюдения. Вне аудитории находится дежурный, который следит за порядком. Каждый выход участника экзамена из помещения фиксируется в специальной ведомости.

«Так что возможность воспользоваться шпаргалками сводится к нулю», - говорит Ирина Королькова.

ГЛАВНОЕ – ПОДДЕРЖКА БЛИЗКИХ И РЕЖИМ

Специалисты администрации Владивостока дали совет родителям, как поддержать выпускника перед предстоящим ЕГЭ-2026.

«Понятно, что экзамен – это стресс для детей. Родители могут минимизировать уровень тревожности. Важно следить за режимом ребенка. Сон, питание должны быть полноценными. Постарайтесь снизить физические нагрузки на это время. Создайте дома спокойную, комфортную обстановку», - рекомендуют в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования города Владивостока.

Как сообщили в городской администрации Владивостока, не исключено, что эксперимент, проведенный в школе №23, распространят и на другие учреждения образования.

