На территории созданы видовые площадки. Фото: vlc.ru.

Во Владивостоке появился еще один сквер с потрясающими видами на город. На сопке Саперной, ранее неухоженной, возникло современное рекреационное пространство, организованное группой компаний «Д25». Уже состоялась акция по озеленению, в рамках которой высадили свыше 120 растений, включая кедры, абрикосы и рододендроны. Мероприятие, при поддержке АНО «Многодетное Приморье», собрало целые семьи, к высадке деревьев и кустарников присоединился и глава приморской столицы Константин Шестаков.

Мэр отметил важность возможности для жителей проявить свою любовь к городу, внести свой вклад в благоустройство, делая его более привлекательным. Константин Шестаков предположил, что новый сквер может стать центром притяжения для просветительской и интеллектуальной деятельности.

Глава Владивостока поучаствовал в акции по озеленению. Фото: vlc.ru.

«Можно рассмотреть формат организации, например, небольшого лектория или книжного магазина. Тем более это место располагает своей атмосферой. Здесь открываются красивые виды, рядом находится объект Владивостокской крепости. Уверен, что наполнение пространства разными смыслами сможет привлечь еще больше посетителей сквера», – подчеркнул глава города.

Пространство оснащено пешеходными дорожками, видовыми площадками и зонами для активного отдыха, такими как занятия йогой на свежем воздухе. Руководитель группы компаний «Д25» Максим Ковальчук поделился, что сквер задумывался как многофункциональная площадка, призванная дать новую жизнь популярному среди горожан месту с панорамными видами.

В сквере высадили больше 120 растений. Фото: vlc.ru.

Стоит отметить, что всего за пять лет во Владивостоке появилось 86 новых парков, набережных и скверов, 19 из которых были реализованы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». При этом повлиять на благоустройство и сделать свой город еще уютнее – в силах каждого. У приморцев есть уникальная возможность принять участие в онлайн-голосовании, выбрав территории для модернизации в 2027 году.

Как ранее сообщала «КП», в краевой столице представлено 15 объектов для голосования. По его итогам три из них приведут в пордок в следующем году. Выразить свое предпочтение могут жители от 14 лет. Условия простые – необходимо зайти на сайт zagorodsreda.gosuslugi.ru, авторизовавшись через портал «Госуслуги», найти в списке дальневосточную столицу, отдать свой голос за одно из понравившихся пространств.

