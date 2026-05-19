«Будем размещать плакаты с надписью «Здесь погиб ребенок»»: приморцам рассказали о беспрецедентных мерах профилактики детского травматизма в летний период

Летом дети часто травмируются, катаясь на электросамокатах.

В преддверии летних каникул в здании правительства Приморского края прошла пресс-конференция под названием «Безопасное детство». Как избежать рисков травмирования несовершеннолетних, как уменьшить количество ЧП с мопедами и самокатами, как сделать отдых на воде безопасным? Эти и другие вопросы обсудили на мероприятии, в котором приняли участие представители министерства ГО ЧС, специалисты экстренных служб, здравоохранения и образования.

ОБУЧИМ ОКАЗЫВАТЬ ПЕРВУЮ МЕДПОМОЩЬ

Летом, когда дети находятся вне учебного процесса, они зачастую предоставлены сами себе. Поэтому детский травматизм - серьезная проблема.

Министр ГО ЧС Приморского края Александра Златкин уверен, что родители в ответе за безопасность детей.

«В среднем в Приморье за лето гибнет порядка десяти детей. Безусловно, комплекс мероприятий, призванных снизить количество трагедий, проводят и органы местной власти, и следственный комитет, и прокуратура. Ведется большая работа по профилактики ЧП. В местах массового пребывания людей, на водоемах устанавливают аншлаги, плакаты, призывающие быть бдительными. Но, к сожалению, взрослые зачастую игнорируют опасности», - отметил министр по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края Александр Златкин.

Родители нередко забывают о том, что дети не всегда имеют силы и возможности преодолеть течение, в достаточной мере не владеют техникой плавания. Оставляют несовершеннолетних без присмотра, подвергая их жизнь риску.

При этом аншлаги об опасности, которые регулярно устанавливаются силами глав органов местного самоуправления, приморцы не просто игнорируют, а уничтожают. Столбы цепляют к машинам и буквально их сворачивают.

«В этом году мы приняли беспрецедентное решение. Будем оповещать население о каждом случае гибели ребенка через СМС-сообщения. Там, где произошла трагедия, установим плакаты с надписями, к примеру: «В этом месте утонул ребенок», «Не используйте это место для отдыха», - рассказал Александр Златкин.

На пресс-конференции в здании правительства Приморского края в преддверии лета поднимали важные вопросы безопасности детей.

Наравне с этим в правительстве Приморья планируют разработать систему обучения населения навыкам оказания первой медпомощи.

«Важно, чтобы приморцы владели элементарными приемами спасения на воде. Также могли остановить кровотечение у пострадавшего до приезда медиков. Сейчас мы разрабатываем соответствующую программу совместно с краевым министерством здравоохранения, министерством МЧС и другими органами исполнительной власти. Мы комплексно подходим к вопросу реализации концепции, принятой в Российской Федерации, об оказании первой медпомощи», - подчеркнул министр ГО ЧС Приморского края.

НЕЛЬЗЯ ПОКУПАТЬ КВАДРОЦИКЛЫ ДЕТСАДОВЦАМ

Как отметила начальник отделения пропаганды, безопасности дорожного движения, управления госавтоинспекцией Приморского края Елена Иванова, одна из главных проблем в летний период – самокаты.

«Еще в прошлом году СИМы, средства индивидуальной мобильности, были прокатные. У нас имелись меры реагирования в случае ЧП. Мы могли блокировать аккаунт, посредством которого самокаты становились доступными для несовершеннолетних. Применяли достаточно серьезные меры административного воздействия. Штрафы достигали 100 тысяч рублей. Сейчас родители сами покупают самокаты для своих детей. Соответственно, меры воздействия снижаются. При этом дети нередко травмируются», - рассказала Елена Иванова.

Сотрудник полиции привел печальный пример. На днях в Уссурийске девятилетний мальчик при движении на самокате по тротуару упал, ударился головой, был доставлен в реанимацию.

Специалисты отмечают: в Приморье очень помолодели мопедисты-мотоциклисты. Сейчас родители покупают квадроциклы даже детям дошкольного возраста. Причем позволяют малышам ездить в местах с активным движением транспорта.

«Важно, что в правительстве Приморья понимают: чтобы изменить ситуацию, нужно говорить о культуре воспитания самих взрослых. В нашем обществе часто отсутствует понимание ответственности родителей перед своими детьми. В этом проблема. Одними мерами реагирования, ужесточения материальной, уголовной и административной ответственности, к сожалению, ничего не исправить. Нужно достучаться до родителей и объяснить им, насколько тяжелыми могут быть последствия бездумного использования СИМов для их детей», - уверена Елена Иванова.

ДЕТИ ТОНУТ ДАЖЕ В НАДУВНЫХ БАССЕЙНАХ

Уже сейчас, даже в преддверии лета, практически ежедневно к врачам попадают травмированные дети. Так, накануне помощь оказывали двум несовершеннолетним, которые ехали на одном мопеде.

Приморцам напоминают: не оставляйте детей без присмотра даже на минуты.

«Тяжесть травм зависит от скорости, с которой передвигались юные водители СИМов. От характера ДТП: это было столкновение с другим транспортным средством, либо падение с мопеда или самоката. Наиболее частый исход – черепно-мозговые или скелетные травмы. Конечно, такие повреждения не проходят бесследно, - констатировал заместитель главного врача по медицинской части станции скорой медицинской помощи города Владивосток Владислав Костылев.

Врачи готовятся к тому, что с наступлением теплых дней тревожных вызовов станет больше.

«Летом дети падают с верхних этажей домов, когда родители думают, что сетки на окне достаточно для безопасности. У нас ежегодно фиксируют такие случаи, причем с трагическим исходом. Самое печальное, что летом дети тонут не только в естественных водоемах. Известны случаи, когда малыши погибали при купании в надувных бассейнах, которые устанавливают на дачах, и даже в бочках», - поделился печальными фактами Владислав Костылев.

Красной строкой пресс-конференции стал призыв к родителям: берегите своих детей, не оставляйте их без внимания даже на несколько минут. Они могут стоить им здоровья и жизни.

