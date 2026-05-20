«Ко мне опять была благосклонна сама судьба»: лучший спасатель МЧС сделал предложение возлюбленной после 30-километрового забега на Камчатке

Андрея Полюхова в прошлом году признали лучшим спасателем МЧС в России. Фото: из личного архива героя публикации

Жителя Камчатки Андрея Полюхова в прошлом году признали лучшим спасателем МЧС России. В этом году ему смело можно давать звание самого романтичного спасателя. Он рискнул сделать предложение своей девушке на глазах десятков людей – на финише лыжной гонки длиной в 30 километров. Подробнее – в материале ««Комсомольская правда» -«Владивосток».

Он может спасти человека из-под завалов, на воде или в горах. Вытащит бедолагу, заблокированного в автомобиле или зажатого под плитой в десять тонн. Сотруднику поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Полюхову по плечу самые сложные и рисковые задачи. Конечно, перед каждым выездом на ЧП волнуется: никто не знает, что тебя ждет на месте. Но признаваться в любви во всеуслышание – это посложнее любой спасательной операции.

Мария покорила сердце Андрея красотой, умом и добротой. Фото: из личного архива героя публикации

ХОТЕЛ БЫТЬ ПОХОЖИМ НА ГЕРОЕВ ИЗ КНИГ

Андрей родился в маленькой уральской деревушке Ключики в 1981 году.

В те времена не то что интернета, телевизора не было. По крайней мере в скромной семье Полюховых. Поэтому все свободное время Андрей пропадал в деревенской и школьной библиотеках. Зачитывался романами Жюль Верна, Кира Булычева, Владислава Крапивина.

«Книги любимых писателей наполняли меня духом приключений, путешествий и подвигов. Мечтал походить на литературных героев: быть смелым, находить решения в любых ситуациях, спешить на помощь, не ставя в расчет свою жизнь», - рассказал Полюхов в беседе с корреспондентом «Комсомолки».

Андрей Полюхов в любую минуту готов прийти на помощь. Фото: из личного архива героя публикации

Чтение правильных книг сказалось на выборе профессии. Судьба сказочным образом сложилась так, что Андрей попал служить срочку в войска МЧС на Камчатке. Вопроса, что делать после демобилизации, не стояло. Без раздумий пошел на работу в поисково-спасательный отряд.

12 ЧАСОВ НА ВОЛОСОК ОТ СМЕРТИ

Андрей рассказывает, что физическая подготовка, выносливость очень важны для спасателя. Бывают случаи, когда есть угроза жизни, и счет идет на минуты. В прошлом году, когда на Вилючинском вулкане спускали пострадавших. Погода разбушевалась: сильный ветер, дождь, снег. Плюс к этому опасные факторы: камнепады, сложный горный рельеф. В таких условиях отважные спасатели работали порядка 12 часов.

«Никогда не знаешь, к чему готовится. Значит, ты должен быть готов ко всему. Поэтому у меня постоянные тренировки - бег, лыжи, альпинизм. Еще участвую в различных соревнованиях, чтобы быть в тонусе», - объясняет Андрей.

НЕ ЛИЧНАЯ ЗАСЛУГА, А РАБОТА КОМАНДЫ

Ему неоднократно приходилось спасать и людей, и животных, находящихся на волоске от смерти. Но лично своей заслуги Андрей не видит.

«Работаем большой команды. Это и преподаватели, которые обучают благородному делу. И диспетчеры, принимающие вызов, собирающие и передающие первую информацию. Это деятельность руководителей в штабах, инженеров, обслуживающих технику», - перечисляет Полюхов.

Он плохо помнит свой первые выезд на ЧП в качестве спасателя. Но не забыть время, когда работал пожарным.

«Меня и током било, и гореть приходилось, и дым глотать. Самые тяжелые моменты в ПСО - эвакуация на горном рельефе. Ты, промокший, замерзший, уставший, голодный, на протяжении многих часов спасаешь людям жизнь», - погружает Андрей в будни спасателей.

Андрей Полюхов в любую минуту готов прийти на помощь. Фото: из личного архива героя публикации

ДОЛГО ДУМАЛ, ЧЕМ УДИВИТЬ ЛЮБИМУЮ

Профессия у Полюхова суровая, серьезная, здесь нет места эмоциям. Но рядом с Марией он превращается в восторженного романтика.

«Нас несколько лет назад познакомил товарищ с работы. Мария не только ослепительно красивая, а еще очень умная, добрая и заботливая. Умеет успокоить мою ураганную энергетику, поддерживает в различных авантюрах и с удовольствием участвует в них», - по-своему воспевает любимую Андрей.

Говорит, как только укоренился в желании связать с этим прекрасным человеком жизнь, стал придумывать, как сделать Марии предложение. Хотелось обставить все так, чтобы запомнилось навсегда.

«Ко мне опять была благосклонна сама судьба. Подгадала все события, так чтобы все случилось 12 апреля. Это святой день Пасхи, День космонавтики и дата проведения замечательного мероприятия «Авачинский марафон». Хотелось поделиться радостными эмоциями с окружающими, добавить тепла в наше нелегкое время», - признается спасатель.

ВЕРИЛ В СВОЮ МАШУЛЕЧКУ

Конечно же, день выдался чрезвычайно волнительным. Для начала предстояло пробежать на лыжах дистанцию в 30 километров. Трасса сложная. Многие участники падали, травмировались, ломали лыжи и палки. Андрей в один момент тоже не смог удержаться на ногах. Благо, обошлось без серьезных последствий.

- Боялся на финише услышать от Марии «нет»? – задает «Комсомолка» самый важный вопрос.

«Был уверен, что получу от Машулечки положительный ответ. Однако и отказ рассматривал. Повторюсь, спасатель должен быть готов к любой, самой непредсказуемой ситуации», - уверен Андрей.

СВАДЬБУ ОТПРАЗДНУЮТ НА ВУЛКАНе

Бракосочетание запланирована на лето. Праздновать ее молодожены собираются не в ресторане - не в их духе. Для Марии и Андрея самое подходящее место для торжества – экстремальный горный забег «Камчатка Кальдера Трейл».

Полюхов – постоянный участник экстремального горного забега «Камчатка Кальдера Трейл». Фото: из личного архива героя публикации

Уникальное спортивное мероприятие пройдет 22 августа в окрестностях действующих вулканов Мутновский и Горелый на территории природного парка «Южно-Камчатский».

«Представьте себе: вы бежите по склонам Горелого. Наслаждаетесь захватывающими видами дикой природы Камчатки. Тут вулканический песок. Там – снежные участки. Это не просто спорт, это настоящее приключение!», - уже предвкушает событие Андрей. В экстремальном забеге, к сожалению, будет участвовать без Марии. Зимой она сломала ногу, сейчас у нее реабилитация.

«В следующем году побежим вместе. Всем любви, здоровья. И не забывайте регистрироваться в МЧС, отправляясь в путешествие по Камчатке», - желает всем россиянам Андрей Полюхов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.