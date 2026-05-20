На берегу реки Ипуин нашли рога крупного лося Фото: Кроноцкий государственный заповедник

Во время патрулирования территории Кроноцкого заповедника на Камчатке государственные инспекторы нашли сброшенные рога крупного лося. Находка стала очередным подтверждением того, что животные успешно прижились и продолжают осваивать охраняемую территорию. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Находку сделали инспекторы Лиана Варавская и Владимир Власенко. Обходя Лазовский участок вдоль берега реки Ипуин, они вышли на территорию, где животные активно кормятся. Об их присутствии говорили многочисленные следы копытных и обглоданные на большой высоте ветки деревьев.

Там же инспекторы обнаружили сброшенные рога. Замеры показали: каждая из костяных «лопат» в длину превышает один метр. По оценкам специалистов, крупный самец сбросил их в конце осени прошлого года. За зиму рога послужили источником минералов для других лесных обитателей – на них остались характерные погрызы от зубов росомах и лисиц.

Инспекторы нашли сброшенные рога крупного самца во время патрулирования Фото: Кроноцкий государственный заповедник

Крупные размеры рогов объясняются тем, что на Камчатке обитает колымский подвид – лось Бутурлина. Это крупнейшее наземное млекопитающее полуострова. Габариты взрослого самца значительны: его высота в холке может достигать 2,3 метра, длина тела – трех метров, а масса доходит до 700 килограммов.

Каждая «лопата» превышает метр в длину Фото: Кроноцкий государственный заповедник

Современная история лося на Камчатке насчитывает всего полвека. Животные обитали в центральной части полуострова не всегда: программа по их переселению из бассейна реки Пенжина началась только в 1976 году. До территории Кроноцкого заповедника первые сохатые добрались в 1986 году.

Сегодня лоси успешно адаптировались к местным условиям. Как рассказал заместитель директора по науке Кроноцкого заповедника Дмитрий Пилипенко, животные уверенно заняли свою экологическую нишу – они активно поедают растительность и сами служат кормовой базой для крупных хищников.

«В последние годы их ареал расширяется, а количество голов стремительно растет. Например, вплоть до 2023 года оценочная численность в заповеднике составляла около 100 особей, а согласно свежим зимним учетам 2026 года – уже более 700. Это дает нам прекрасные возможности для более пристального изучения вида», – сказал эксперт.

Строгий режим охраны полностью ограждает животных от браконьерства, а естественных запасов пищи в камчатских лесах хватает для поддержания растущей популяции. Благодаря этому лоси благополучно переносят зимы и продолжают осваивать новые территории заповедника.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

