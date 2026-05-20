Воротили миллиардами, а потом объявили о смерти «короля»: скрывающегося за границей наследника крабовой империи заочно судят во Владивостоке

Во Фрунзенском районном суде Владивостока продолжаются слушания по уголовному делу в отношении Александра Кана – бывшего руководителя крупной рыбопромышленной компании. Процесс проходит заочно, так как подсудимый находится за пределами России. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края, заседания по уголовному делу проходят в плановом режиме. Процесс стартовал в начале февраля 2026 года.

Поскольку предприятия, которыми руководил Александр Кан, находились на Сахалине, приморскому суду приходится взаимодействовать с островными коллегами. Именно поэтому часть допросов проходит дистанционно.

«В заседаниях, проведенных 18 и 19 мая, прокурором продолжено предоставление доказательств обвинения – оглашены показания ряда свидетелей, в том числе с использованием системы видео-конференц-связи при содействии Южно-Сахалинского городского суда», – рассказали представители ведомства.

Судебное разбирательство проводится в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, допускающими рассмотрение дела заочно – без участия подсудимого. Заседание отложено на 25 мая.

СУТЬ ОБВИНЕНИЙ

Александра Кана обвиняют в экономических преступлениях, связанных с незаконным экспортом морепродуктов. По версии следствия, с 2014 по 2019 год, занимая должность генерального директора ООО «Курильский универсальный комплекс», он организовал схему по нелегальному вывозу морских биоресурсов в Японию, Южную Корею и Китай.

Как полагают в правоохранительных органах, в таможенные декларации вносились заведомо заниженные сведения о стоимости экспортируемого товара. Это позволило уклониться от уплаты платежей на сумму свыше 9,2 миллиона рублей.

Кроме уголовного преследования, к подсудимому предъявлены финансовые иски. По данным Федеральной службы судебных приставов, его текущая задолженность перед государством оценивается примерно в 337 миллиардов рублей. В счет погашения долга Арбитражный суд Сахалинской области летом 2025 года обратил в доход государства принадлежавшую Александру Кану недвижимость, а также парк автомобилей.

