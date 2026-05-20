Заставлял перепуганную малышку сидеть в автобусе: водитель удерживал 11-летнюю девочку, которая не смогла оплатить проезд в Приморье

В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело против водителя автобуса, который насильно удерживал в салоне 11-летнюю девочку. Мужчина не давал ребенку выйти почти километр, потому что заподозрил безбилетный проезд. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Это произошло еще 7 марта 2026 года в Находке. На одной из остановок 57-летний водитель решил, что школьница не оплатила проезд. Когда девочка захотела выйти, он заблокировал ей путь к двери и поехал дальше. Автобус проехал четыре остановки – на каждой из них мужчина продолжал преграждать дорогу ребенку. В итоге машина проехала почти километр по улице Ленинградской до конечной остановки на Бокситогорской улице, где девочка наконец смогла покинуть салон.

Следственный комитет уже допрашивает свидетелей, саму пострадавшую и ее родителей. Действия водителя квалифицировали по статье «Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего, заведомо не достигшего 14 лет». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В ведомстве подчеркнули, что даже если у водителя есть основания полагать, что ребенок не заплатил за проезд, он не имеет права применять самоуправство. За безбилетный проезд отвечают родители, нужно было вызывать их и полицию, и ни в коме случае не удерживать ребенка в салоне. Любое физическое преграждение пути или принудительное удержание – уголовное преступление. Ход расследования взяли на особый контроль.

